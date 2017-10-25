Додон: Бэсеску – очередной козырь в рукаве у демократов

Президент Молдовы Игорь Додон в одном из своих постов в социальных сетях отметил, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску является очередным козырем в рукаве у демократов.

Как отмечает Игорь Додон, наблюдаемые этой осенью действия ДПМ против президента, представляют собой подготовку к парламентским выборам 2018 года.

"Шаг за шагом демократы готовят политическое и дипломатическое поле для широкой правой поствыборной коалиции, как сами они не раз заявляли, в том числе недавно через спикера парламента Андриана Канду. На этот раз можно констатировать, что демократы готовы на политический альянс не только с ПДС и Платформой DA, но и с партиями открыто унионистского толка, такими как ЛП или ПНЕ в случае прохождения последних в парламент. Имя Траяна Бэсеску также фигурировало среди имен тех, с кем демократы готовы вступить в альянс", - добавил Додон.

По словам главы государтсва, подобные намерения представляют собой проявление неуважения к ценностям молдавской государственности и свидетельствуют о скрытой поддержке правящим режимом унионистского проекта, основным выразителем которого является именно Траян Бэсеску.

"Сегодня легко заметить наметки коалиции между правоцентристскими партиями ЛП, ПДМ, ПДС и Платформой DA, единогласно заявившим о бойкоте кишиневского референдума от 19 ноября против коррумпированного примара-униониста Дорина Киртоакэ. Это своеобразная тренировка перед парламентскими выборами, когда у всех правых будет одна и та же политическая повестка", - отметил президент РМ.

При этом Додон уверяет, что социалисты в любом случае получат парламентское большинство, "поэтому любая правая коалиция будет в меньшинстве, а ДПМ будет в оппозиции отвечать за последствия своих нынешних действий".