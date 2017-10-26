Главная Один из депутатов ПКРМ покидает парламент Бывший мэр Бельц, депутат фракции Партии коммунистов Василий Панчук отказался от дальнейшей депутатской деятельности. Как сообщил агентству OMEGA источник в секретариате парламента, официальной версией отставки стало «состояние здоровья». Пока неизвестно, кто заменит Панчука в парламенте. Следующей за ним по списку кандидатов является председатель Совета ветеранов Алла Мироник. В случае отказа Мироник от депутасткого мандата, ее место займет бывший министр юстиции, а ныне адвокат из окружения олигарха Владимира Плахотнюка Виталий Пырлог. Если и Пырлог откажется, то вместо него придет исключенная из ПКРМ Алена Бабюк. Парламентская фракция ПКРМ состоит из 7 депутатов.

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