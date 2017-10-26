Государство, вместо того чтобы защищать невиновных, наказывать и исправлять преступников, истребляет людей.

«Когда исправительные учреждения политически ангажированы, государство, вместо того чтобы защищать невиновных, наказывать и исправлять преступников, истребляет людей.

Так прокомментировал председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе случай 32-летнего Андрея Брэгуцы, который погиб в пенитенциарном учреждении.

Прокуроры, которые провели расследование и отправили дело в суд, опубликовали видеозаписи событий в камере, в которую был помещен Брэгуца. На записях видно как его жестоко избивают сокамерники, а полицейские бездействуют.

«Мы обещали и положим конец этим негуманным действиям посредством кардинальной реформы системы правосудия и жесточайшим наказанием тех, кто прибегает к пыткам. Уверен, что этот случай объединит общество и новый политический класс на пути строительства нового, по-настоящему правового государства», — отметил Андрей Нэстасе.

Напоминаем, что Андрей Брэгуца был задержан в середине августа за ссору с патрульным экипажем полиции, а через несколько дней погиб в изоляторе. По официальной версии, смерть наступила в результате дыхательной недостаточности, вызванной двусторонней пневмонией.