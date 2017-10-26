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Политика
Кадровые перестановки в правительстве
26.10.2017

На своем сегодняшнем заседании правительство  утвердило ряд кадровых перестановок и объявило победителей конкурсов на замещение должности генерального государственного секретаря в ряде министерств.

Как сообщает портал ТРИБУНА, на должности генеральных государственных секретарей назначены: Юлиана Ябанжи-Костина – Министерство экономики и инфраструктуры, Михаил Кэпэцынэ – Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Раду Бурдужа – Министерство обороны и Борис Гылка – Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Также, освобожден от должности заместителя министра юстиции и назначен на должность генерального госсекретаря того же министерства Анатолий Мунтяну.

Та же ситуация с Игорем Шаровым, который был освобожден от должности замминистра культуры и назначен генеральным госсекретарем Министерства образования, культуры и исследований.

Юрий Ушурелу также сменил амплуа замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности на генерального госсекретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип заявил, что для Министерств финансов и внутренних дел конкурс следует провести повторно.

«Это важный этап реформы правительства. Впредь, генсеки станут теми людьми, на которых можно будет больше всего рассчитывать в министерствах», — уточнил Павел Филип.

Андриана Кептине


 
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