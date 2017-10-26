Искренность значения не имеет: Преступникам в Молдове, чтобы оказаться на свободе, нужно всего лишь... «раскаяться»?

Этот аргумент, судя по всему, главный для молдавского суда — крайне милосердного к отечественным чиновникам.

На днях кишиневский суд вынес приговоры секретарю мунсовета Валерию Диденку, советникам Олегу Онищенко и Геннадию Думанскому, арестованным в конце мая сотрудниками НЦБК и прокурорами по борьбе с коррупцией. Все они признали свою вину и получили... условные сроки.

Когда я об этом узнал, негодованию моему не было продела - как и всякий раз, когда молдавское правосудие щадит взяточников. Я просто поражаюсь молдавскому правосудию! То у нас судью, которого с поличным ловят на взятке, признают «жертвой провокации правоохранительных органов», то Киринчук, который брал конверт — и этот момент запечатлен на видео, - получает условный срок, то мунсоветников, которые сами признались в содеянном, щадят.

Поймите меня правильно, признание вины — это, конечно, смягчающее вину обстоятельство, вот только милосердие нашей судебной системы, как выясняется, не имеет границ. Границ, в частности, не знает чрезмерное милосердие к чиновникам.

О какой борьбе с коррупцией идет речь, если максимум, что светит проворовавшемуся чиновнику — арест и пару недель в больнице, где он проведет под псевдопредлогом плохого самочувствия. Потом можно и в Румынию съездить — в спортзал, здоровье поправить, как это делал тот же Киринчук.

Впрочем, история с осужденными мунсоветниками (хотя слово «осужденными» подходит в данном не в полной мере), очень показательна, и свидетельствует не только о поощрении взяточничества в нашей стране, но и о глубине проблемы, существующей в кишиневской мэрии. Многие привыкли считать Киртоакэ и либералов главными коррупционерами.

Может, они действительно главные — этого наверняка мы не знаем, но есть и другие взяточники, и их — предостаточно. Прогнило — все. И гнить будет, пока милосердие не сменится.... нет, не жесткостью наказания, а обычной справедливостью. Жаль только, что она у нас, кажется, не существует, как явление.

Продолжим идти той же дорогой, и будем освобождать из тюрем убийц и насильников, которые в удачный для себя момент раскаются.

Павел Мунтян