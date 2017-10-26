Блок ПДС–ПППДП будет участвовать и в других выборах, помимо парламентских

Избирательный блок, сформированный Партией действия и солидарности и партией „Платформа Достоинство и правда”, будет участвовать и в других выборах, помимо парламентских. Такие заявления были сделаны в эфире передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„Когда я говорил о единстве демократических, антиолигархических, проевропейских сил, я говорил о гораздо более долгосрочной повестке дня, чем президентские выборы. Я имел в виду повестку дня парламентских, местных выборов, и я думаю, что этот вопрос должен быть нашей заботой”, - заявил председатель ПППДП Андрей Нэстасе.

По его словам, дополнительной причиной для того, чтобы пойти по этому пути, является изменение избирательной системы. „Мы продолжим в том же духе, осознавая тот факт, что лишь за счёт нашего единства мы сможем отстранить эту власть”, - сказал лидер ПППДП.

Председатель Партии действия и солидарности Майя Санду заявила, что обе партии должны быть очень сильны на следующих парламентских выборах, чтобы иметь возможность удержать европейский курс страны. „Думаю, все убедились в том, что наше партнёрство на президентских выборах принесло свои плоды. Сейчас мы готовы, на первом этапе, избавить страну от этого ядовитого бинома Плахотнюк–Додон, а на втором – восстановить положение дел в стране, потому что очень многое было испорчено”, - рассказала Майя Санду.

Лидер ПДС сообщила, что оба политформирования занимаются поиском наилучшей формулы, которая позволила бы показать максимально хороший результат на парламентских выборах, а также намерены обсудить последующие избирательные кампании