Сурдопереводчиков мало, но их достаточно для присутствия на судебных заседаниях

В Молдове насчитывается 17 уполномоченных сурдопереводчиков. Хотя эта цифра мала, специалист из Общества глухих Алла Барган считает возможным обеспечить их участие во всех судебных заседаниях, где это необходимо. Соответствующий запрос суд должен подавать за две недели до начала заседания.

Как рассказала Алла Барган на пресс-конференции в IPN, чтобы страдающие глухотой лица могли прочесть юридический документ и понять его смысл, им обязательно должен помогать переводчик, что происходит не всегда, и в результате их права нарушаются. Подписывая документ, они являются „своего рода детьми, которые верят в правосудие”, - пояснила специалист.

„Это не значит, что они неграмотны, но у них своё окружение, они общаются между собой, пользуясь своим языком жестов, и со временем смысл письменной речи забывается. У нас есть очень много случаев, когда люди попадают в суд, не понимая, за что они там оказались, не зная причины. Если полицейский даёт им какой-то документ, они думают, что обязаны его подписать. Они верят в правосудие, в свободное государство”, - пояснила Алла Барган.

Как отметил исполнительный директор Центра правовой помощи лицам с ограниченными возможностями Виталие Мештер, участие сурдопереводчика в обеспечении социальной интеграции лиц, страдающих глухотой, является необходимостью, гарантированным законом правом, а никак не прихотью. Человеку, не владеющему тем языком, на котором проводится судебное заседание, должен автоматически предоставляться переводчик. То же касается и лиц с нарушениями слуха, которым должен помогать сурдопереводчик. В реальности же это происходит не всегда, сообщил Виталие Мештер.

Многие люди с ограниченными возможностями не знают своих прав и не в курсе того, что они могут попросить предоставить им переводчика. В результате они попадают в сложные ситуации. На пресс-конференции был представлен случай жительницы муниципия Кишинёв Веры Чеботарь, которая общается исключительно на языке жестов, не смогла изложить свою позицию в суде, потому что ни на одном из этапов судебного разбирательства ей не был предоставлен переводчик. В результате ей грозит потеря жилья.

Всё началось с подписания документов, содержание которых Вера Чеботарь не вполне поняла. На этапе нотариального засвидетельствования нотариус, увидев, что женщина не слышит, должен был потребовать присутствия уполномоченного переводчика, чтобы исключить любого рода конфликт интересов или правовые злоупотребления. Однако он этого не сделал, согласившись с тем, чтобы в роли посредника при общении выступило лицо, имевшее доверенность на залог квартиры и владевшее языком жестов. В конечном итоге к женщине явился судебный пристав, потребовавший покинуть квартиру, в которой она проживала, чтобы выставить жильё на продажу для погашения долга.

Адвокат Александру Чебэнаш сообщил, что с 2014 года имеется окончательное и вступившее в законную силу решение, согласно которому женщина лишается квартиры. В различные судебные инстанции, включая прокуратуру, были поданы прошения о документальном подтверждении законности субъектов, участвующих в этом деле. Было подано и ходатайство о пересмотре решения от 2014 года, содержащее просьбу к суду восстановить женщину в её правах. Суд первой инстанции отклонил ходатайство, и сейчас ожидается решение Апелляционного суда.

Ежегодно за юридической помощью обращаются 300–400 лиц с ограниченными возможностями.