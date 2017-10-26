Как вступление Украины в НАТО отразится на национальной безопасности РМ

В интервью порталу ТРИБУНА председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Роман Боцан ответил на следующий вопрос: Г-н Боцан, Украина намерена вступить в НАТО до 2020 года. Отразится ли это на национальной безопасности Республики Молдова?

«Внутренняя ситуация в Украине напряженная, как с политической, так и с социальной точек зрения. Аннексия Крыма Россией и война на Донбассе серьезно ударили по суверенитету и территориальной целостности соседнего государства. Недавно, в интервью для одного румынского издания министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: «На Востоке Украины люди почти ежедневно гибнут от пуль и снарядов.

Там есть регулярные войска России, много российских наемников и широкая гамма различных видов российского вооружения. Донбасс, по сути, полукриминальный протекторат России», — заявил он.

По мнению Романа Боцана, «в связи с этим, украинские власти пытаются установить особые отношения с НАТО, и намерены вступить в эту организацию до 2020 года». «Естественно, расширение НАТО воспринимается Россией как угроза, как для собственной безопасности, так и для безопасности сферы своего влияния, в которую Россия включает и Республику Молдова.

Восточных соседей Россия рассматривает как потенциальных врагов, которые, воспользовавшись постсоветским кризисом, сократили сферу влияния Кремля, расширив НАТО и ЕС на Восток. Ясно, что Кремль, посредством своих ставленников в Кишинэу и Тирасполе, пользуясь методами гибридной войны, пытается скомпрометировать курс сближения нашей страны с НАТО и ЕС», — отметил наш собеседник.

По его словам, «незаконное военное присутствие российской армии в восточных районах Республики Молдова, и тот факт, что Кремль фактически контролирует так называемую ПМР, являются прямыми угрозами не только для безопасности Молдовы и Украины, но и для всего восточного фланга НАТО». «Военное присутствие российской армии в Республике Молдова является эффективным рычагом воздействия на регион. Россия сделает все для того, чтобы дискредитировать прозападный курс Республики Молдова», — заявил Роман Боцан.

Андриана Кептине