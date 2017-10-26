Новый институциональный кризис в Молдове! Когда эта бомба взорвется?

Те, что поторопились объявить, что назначением министра обороны Еуджена Стурзы был преодолен серьезный институциональный кризис, явно ошибались. В этом можно убедиться, бегло прочитав Закон о национальной обороне. После этого станет предельно ясно, что институциональный кризис лишь начинается, а его последствия могут быть катастрофическими.

Если конкретно, тогда не понятно, как министр обороны, учитывая конфликт при его назначении, будет выполнять многочисленные положения, предусмотренные этим законом, которые касаются непосредственно главы государства. Президент не признает нового министра, а многочисленные его полномочия в сфере обороны касаются его деятельности. Ниже предлагаю Вашему вниманию подборку преррогатив главы государства в сфере обороны, которые не ясно как будут исполняться.

Таким образом, согласно Закону о национальной обороне президент Республики Молдова обладает следующими полномочиями:

— осуществляет общее руководство национальной системой обороны и координирует деятельность органов публичного управления в области национальной обороны;

— инициирует процесс разработки стратегии национальной безопасности и национальной стратегии обороны;

— представляет на утверждение парламенту проекты стратегии национальной безопасности и национальной стратегии обороны, общей структуры и численности личного состава компонентов Вооруженных сил, дисциплинарного воинского устава;

— утверждает:

— положение о Высшем совете безопасности;

— положение о Генеральном штабе;

— программы и планы строительства и развития Вооруженных сил;

— мобилизационный план Вооруженных сил;

— план применения Вооруженных сил;

— воинские уставы;

— состав Военной коллегии Министерства обороны;

— координирует деятельность в области международного военного сотрудничества;

— осуществляет общее руководство накоплением ресурсов для нужд национальной системы обороны;

— издает указы о призыве граждан на срочную и сокращенную военную службу и увольнении их в резерв;

— ведет переговоры, заключает международные договоры в военной области от имени Республики Молдова и представляет их в установленном законом порядке для ратификации парламенту;

— вносит в парламент предложения об участии личным составом, вооружением и военной техникой в международных операциях по поддержанию мира или в гуманитарных целях;

— в установленном законом порядке, по предложению правительства назначает на должность и освобождает от должности офицеров Главного командования Вооруженных сил и заместителей министра обороны;

— присваивает высшие воинские звания, предусмотренные законом;

— осуществляет иные полномочия в области национальной обороны, предусмотренные законодательством.

Также, при президенте Республики Молдова на правах консультативного органа в мирное время действует Высший совет безопасности, который разрабатывает и представляет рекомендации в области обеспечения национальной обороны. Полномочия и деятельность Высшего совета безопасности регламентируются положением о нем, утвержденным указом президента Республики Молдова.

С момента объявления осадного или военного положения Высший совет безопасности преобразуется в Высший совет обороны и действует в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством. В этот период в административно-территориальных единицах второго уровня создаются территориальные советы обороны, подчиненные Высшему совету обороны.

Понимает кто-то, как глава государства сможет выполнять все эти свои полномочия, если он не признает министра обороны? Лично я думаю, что эти преррогативы уже сами по себя являются элементом конфикта. Итак, был ли преодолен институциональный кризис, как заявляли некоторые? Нет, конечно! Он только начинается! Теперь остается лишь ждать, когда же эта «бомба» взорвется.

Думитру Спэтару