Масоны, румынский сенатор и приближенные Плахотнюку

Конституционный суд Молдовы превратился в карманную структуру с 4 октября 2011 года, когда её председателем стал Александру Тэнасе. Об этом заявил депутат ПСРМ, политический аналитик Богдан Цырдя.

Именно тогда, по его словам, с подачи либералов и демократов инстанция пополнилась судьями с румынским гражданством, и даже одним румынским сенатором — Тудором Панцыру. — 5 из 6 судей были активными политиками — В. Попа (ЛП), А. Тэнасе (депутат, министр ЛДПМ), Аурел Бэешу — депутат ДПМ, П. Рэйлян — председатель ЦИК (ПКРМ), Т. Панцыру — румынский сенатор (PSD). Двое скрыли принадлежность к масонским организациям — Игорь Доля и А. Бэешу.

А 5 из 6 судей оказались леевыми миллионерами: Тэнасе, Бэешу, Панцыру, Доля, Рэйлян. Некоторые из судей имели бизнес-связи с Демпартией. К примеру, супруга Тэнасе оказывала услуги предприятию Moldtelecom, подконтрольному ДПМ. Четыре из 6 судей имели серьёзные проблемы с неподкупностью и другими нарушениями закона.

К примеру, Тэнасе, Панцыру, Попа скрыли своё имущество, Рэйлян нанёс государству ущерб в 600 000 леев при ремонте здания Апелляционного суда, что было отражено в отчёте Счётной палаты. И все они подозревались в открытом или полузакрытом служении ДПМ. Так, А. Тэнасе вообще шёл по спискам ДПМ в 2007 году, П. Рэйлян оказался тестем Богдана Зумбряну из НАЦ, Т. Панцыру — хороший друг Тэнасе, Бэешу — член ДПМ, Попа — член ЛП и т. д.

Вот такой у нас самый «демократический», «европейский», «независимый» (в том числе от Конституции и закона), Конституционный суд. И вот эти господа указывают президенту, что и как он должен делать! И вот этих господ защищает Д.Буккикио, председатель Венецианской Комиссии, — поразился депутат.