Вынесены приговоры чиновнику примэрии Кишинева, двум советникам и бизнесменам, причастным к сделкам с землей

Судом первой инстанции вынесены приговоры бывшему секретарю Муниципального совета (МС) Кишинева Валериу Диденку, советникам МС Олегу Онищенко и Геннадию Думанскому, а также бизнесменам Георге Сырбу, Василию Дрангою и Михаилу Небесному, причастным к сомнительным сделкам с землей в столице.

Как передает агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на портал newsmaker, все они получили условные приговоры с испытательным сроком и штрафами. Они признаны виновными в пассивной коррупции и превышении полномочий.

Так, Диденку приговорен к двум годам и двум месяцам заключения в тюрьме полузакрытого типа с лишением права пять лет занимать определенные должности. Он также должен выплатить штраф 155 тыс. леев. Но исполнение приговора приостановили на испытательный срок в один год, в течение которого он не должен совершить новое правонарушение. Бывший секретарь муниципального совета отдал в пользу государства 118 тыс. леев и 2,3 тыс. евро, которые были обнаружены у него при обыске.

Олег Онищенко приговорен к двум годам заключения в тюрьме полузакрытого типа и выплате штрафа 100 тыс. леев. В течение трех лет после этого, он не сможет занимать определенные должности. Исполнение его приговора отложено на два года испытательного срока. Согласно материалам дела, экс-советник пытался решать через Диденку различные земельные вопросы для компаний Tresvis и Fibexmol.

Советник КМС Геннадий Думанский получил год тюрьмы полузакрытого типа и штраф 100 тыс. леев за активную коррупцию. Ему на год приостановили исполнение наказания, поскольку он признал вину, хотя прокурор требовал трехлетнего срока заключения. Думанский через Диденку помогал бизнесменам решать земельные проблемы.

Администратор и совладелец компании New Solution Георге Сырбу в марте 2017 г. предложил Диденку набор профессиональных фейерверков за то, чтобы чиновник включил в повестку дня КМС вопрос, связанный с арендой земельного участка. Уже в апреле вопрос решился положительно, хотя до этого компания ждала два года, чтобы получить участок в аренду. Сырбу обвинили в активной коррупции и присудили два года тюрьмы полузакрытого типа и штраф 75 тыс. леев, но приостановили исполнение приговора на два года испытательного срока.

Второй осужденный бизнесмен - владелец фабрики по производству мороженого Drancor Василий Дрангой. Из материалов дела следует, что бизнесмен предложил Диденку определенные услуги за то, чтобы секретарь ускорил решение его вопроса, тоже связанного с земельным участком. За извлечение выгоды из влияния бизнесмен должен выплатить только штраф 75 тыс. леев. При этом, €2,5 тыс., изъятые у Дрангоя в ходе обысков, суд решил ему вернуть.

Еще один осужденный - Михаил Небесный, представитель компании Grand Oil, связанной с Lukoil Moldova и, согласно расследованию RISE Moldova, замешанной в операциях с земельными участками для автозаправок. Из материалов дела следует, что в марте-апреле этого года Небесный несколько раз посещал кабинет Валериу Диденку, чтобы тот помог ускорить получение разрешительных документов на строительство трех АЗС в Кишиневе. За решение вопроса Небесный передал Диденку $2000. Отмечается, что вопрос компания не могла решить с 2008 года. Суд назначил Небесному за активную коррупцию только штраф в размере 90 тыс. леев.

Все решения первой инстанции могут быть обжалованы в Апелляционной палате.