Чеботарь о том как нужно реформировать СИБ

Службу информации и безопасности должен возглавить человек, имеющий чёткое представление о том, как нужно реформировать это учреждение.

Кроме того, он должен быть сотрудником данной структуры, а ни в коем случае не человеком со стороны. Такие мнения были высказаны в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телевидении, передаёт IPN.

Министр юстиции Владимир Чеботарь заявил о том, что Служба информации и безопасности должна пройти через период реформ. Имеется целый ряд проектов, которые существенно изменят роль и место СИБа. Один из них предусматривает превращение СИБ в Национальную службу информации и безопасности.

По словам министра, возглавить это учреждение должен человек, имеющий чёткое представление о том, как следует провести эти реформы. „Потому, наверное, непросто обсуждать столь ​​чувствительную тему со многими кандидатами”, - отметил Владимир Чеботарь.

Председатель Центра анализа и предотвращения коррупции Галина Бостан считает, что главой СИБа должен стать человек из этого учреждения, специалист в области безопасности, а ни в коем случае не человек со стороны. „Речь идёт о безопасности страны, в которой находится иностранная армия, поэтому СИБ должен возглавлять профессионал в данной сфере, а не любитель”, - заявила Галина Бостан.