Михай Гимпу пытается сделать из либералов “узников совести”

Либеральная партия зарегистрировалась в качестве участника референдума “Анти-Киртоакэ”, чтобы агитировать за бойкот приближающегося кишинёвского плебисцита.

Лидер ЛП Михай Гимпу на пресс-конференции 23 октября, стоя под баннером “Boicot, nu ieși la vot!”, призвал свой электорат в день референдума отсидеться дома и не пойти голосовать. Параллельно либералы пытаются добиться отмены референдума через европейские структуры.

Как Гимпу «переобулся» в прыжке

В преддверии местного плебисцита по отставке Дорина Киртоакэ с должности генерального примара Кишинёва, назначенного на 19 ноября, Михай Гимпу развил бурную международную деятельность. Главная цель – привлечь внимание европейских структур к судьбе своего племянника и прочих находящихся под следствием либералов и представить их в роли политических жертв и узников совести.

Две недели назад, 11 октября, с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы Михай Гимпу подверг резкой критике своего бывшего соратника по альянсу- главу ДПМ Владимира Плахотнюка. Речь, которую зачитал Гимпу в ПАСЕ, напоминала выступления со страсбургской трибуны представителей молдавской оппозиции. В частности, Михаил Фёдорович говорил о том, что председатель Демократической партии использует Генеральную прокуратуру для оказания давления на политических оппонентов, в стране действует избирательная и предвзятая юстиция, нарушаются права и свободы человека. А также о том, что ДПМ, у которой после выборов 2014 г. было 19 депутатов, при помощи давления и шантажа удалось увеличить свою фракцию до 41 депутата, а в целом Демпартия сейчас контролирует 55 парламентариев, в том числе четырёх либералов; демократы оказывают существенное давление и на представителей местной власти - количество примаров от ДПМ увеличилось с 300 после местных выборов 2015 г. до 600.

Рассказывая в Страсбурге о давлении, которое власти оказывают на представителей Либеральной партии, Михай Гимпу привёл в пример “бездоказательные” задержания бывшего министра транспорта Юрия Киринчука и генерального примара Кишинёва Дорина Киртоакэ. “На имя Дорина Киртоакэ возбуждено два уголовных дела при полном отсутствии доказательств. Рассмотрение дел проходит с серьёзными нарушениями законодательства”, - пожаловался Гимпу в своём выступлении и призвал ПАСЕ вмешаться в связи с “серьёзными нарушениями прав человека”.

А ведь ещё совсем недавно лидер либералов осуждал тех, кто “порочит имидж страны в международных структурах”, вместе с Марианом Лупу жаловался в Брюсселе и Страсбурге на бывшего главу делегации Евросоюза в Молдове Пиркку Тапиолу, жестко критиковавшего молдавские власти и молдавскую юстицию, и с голубых экранов доказывал, что “один человек никак не может контролировать целое государство”.

“Те, кто придумал понятие “захваченное государство”, на самом деле захватили площадь Великого национального собрания, мешают ремонту дороги и проведению мероприятий для граждан”, - говорил Гимпу в июле 2016 г. А в октябре 2015-го, рассуждая о ветвях власти в РМ, утверждал, что страной управляют премьер-министр, независимые судьи и председатель парламента.

Политический хамелеон

“Такие люди, как Гимпу, являются политическими хамелеонами, ситуативными мошенниками, - заявил noi.md директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп. - При одной ситуации они ведут себя одним образом, при другой – моментально перекрашиваются. Сейчас, когда Гимпу понимает, что и он, и его партия - почти что политические трупы, что после референдума “Анти-Киртоакэ” в ЛП начнётся крысятничество, что его и его соратников есть за что зацепить, что будет просто позорно, когда станет ясно, что Киртоакэ убрали, он начинает строить из себя и либералов политических жертв”.

Вслед за “разоблачительным” выступлением в ПАСЕ с призывом вмешаться и остановить произвол властей, либералы обратились и в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. На прошлой неделе эта международная структура приняла специальную резолюцию, в которой отмечается, что отстранение генерального примара Кишинёва от должности противоречит положениям Европейской хартии местного самоуправления, т.к. уголовное дело на него было открыто по личной инициативе прокурора по антикоррупции, а это, по мнению авторов резолюции, противоречит официальной процедуре и создаёт риски политизации судебного процесса.

В документе также говорится, что должность кишинёвского мэра на данный момент занимает лицо, не имеющее на это право, и подвергается сомнению законность предстоящего референдума. В ближайшее время Конгресс намерен организовать несколько рабочих визитов в Кишинёв для тщательного анализа дела Дорина Киртоакэ, а также обратиться в Венецианскую комиссию для получения заключения о законности отстранения генерального примара Кишинёва от должности и проведения референдума по его отставке.

По словам политического аналитика Корнелиу Чури, в принципе, это обязанность Конгресса местных и региональных властей Совета Европы - поддерживать представителей местной власти в странах-членах СЕ, содействовать местной и региональной демократии, укреплять местное самоуправление и т.д. “Но я полагаю, что либералы преподнесли ситуацию с Киртоакэ так, как им это было выгодно, результатом чего и стала резолюция Конгресса. Однако не думаю, что этот документ, как и возможное заключение Венецианской комиссии, сильно повлияют на текущую ситуацию, скорее всего, власти эти предписания проигнорируют. Да и в целом ситуацию с Дорином Киртоакэ, заведёнными на него уголовными делами и коррупционными схемами в кишинёвской примэрии вряд ли можно поставить на одну чашу весов, например, с делом примара Тараклии Сергея Филипова, который был отстранён от должности за вырубку нескольких деревьев”, - считает эксперт.

Миллионы “самой бедной партии”

Либералы любят говорить, что их партия – одно из самых бедных политформирований в стране. “Не думаю, что когда-нибудь Либеральная партия станет богатым формированием”, - заявил в начале 2015 г. вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну.

Однако, как показывают документы, руководят “политической нищенкой” отнюдь не бедные люди. В 2013 г. нефтяной бизнес председателя Либеральной партии Михая Гимпу принёс ему более 967 тыс. леев. По итогам декларативной кампании-2013 Гимпу вошёл в пятёрку самых состоятельных депутатов парламента.

Находящийся с 25 мая этого года под домашним арестом генеральный примар Кишинёва и первый вице-председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ принимал активное участие в приумножении капиталов своего дяди и его партнёров по топливному бизнесу. Не остались обделёнными и прочие бизнес-активисты ЛП, а также члены клана Гимпу.

Летом этого года Национальный центр по борьбе с коррупцией потребовал от вице-мэра Нистора Грозаву представить копии документов по деятельности целого ряда компаний, принадлежащих членам Либеральной партии или получивших авторизации на основании личных разрешений генерального примара столицы. Например, вовлечённых в ряд скандалов компаний-застройщиков “Dansicons” и “D&D Companie” (их владелец - депутат Юрий Дырда, после начала расследования тут же вышел из фракции ЛП) или сети кофеен “Coffe Time”, чьи киоски расположены в неположенных для такого рода бизнеса местах (данная сеть принадлежит брату Дорина Киртоакэ – Лучиану и начала работать на основе личного распоряжения генпримара). Также НЦБК заинтересовали контракты на поставки горючего кишинёвскому автобусному парку.

Аналитик Виктор Чобану называет Михая Гимпу “великим техасским трейдером”. Официально Гимпу принадлежат 34% акций в компании “Eurosim”, занимающейся розничной торговлей нефтепродуктами. Неофициально лидера либералов связывают и с двумя другими нефтекомпаниями, регулярно получавшими контракты на десятки миллионов леев на поставки топлива госучреждениям, подконтрольным либералам.

В 2013 г. СМИ много писали о том, как чимишлийское ООО “Parstar Petrol”, основанное бизнес-партнёрами Гимпу по “Eurosim” Вячеславом Чебану и Юрием Арамэ, стало основным поставщиком топлива для целого ряда госструктур. Например, ГП “Железная дорога Молдовы”. По данным портала moldovacurata.md, только за первые три месяца 2011 г. это госпредприятие приобрело у “Parstar Petrol” дизтоплива на 135 млн леев. Другим крупным клиентом “Parstar” был кишинёвский автобусный парк, который по прямому указанию Дорина Киртоакэ ежегодно покупал у данного поставщика бензин и дизтопливо на сумму более 100 млн леев. Причём, как говорилось в отчёте Счетной палаты, по цене выше, чем ГСМ, приобретённые предприятием у АО Tirex Petrol, что привело к дополнительным расходам на 817,2 тыс. леев.

Когда вокруг “Parstar Petrol” возникло слишком много скандалов, включая международный скандал в связи с контрабандой и отмыванием денег, данная чимишлийская фирма, входившая в пятёрку лидеров на рынке нефтепродуктов Молдовы, ушла в тень, а практически все её контракты унаследовала компания “Get Premium”, учреждённая всё тем же деловым партнёром Михая Гимпу по “Eurosim” Вячеславом Чебану.

Большая часть кишинёвских муниципальных предприятий тут же заключили контракты с новым поставщиком, так же, как и ГП “Железная дорога Молдовы”. “Get Premium” выиграла и три тендера на поставки топлива для лесхозного предприятия в Теленештах, подконтрольного агентству Moldsilva, который тоже курировали либералы.

“Нефтекомпании деловых партнёров Михая Гимпу регулярно попадали в пятёрку крупнейших импортёров страны, им позволили стать основными поставщиками топлива для целого ряда госучреждений, - говорит Виктор Чобану. - Это известная практика, когда человека подпускают к государственным средствам, позволяя использовать различные схемы и подсаживая на денежную иглу, в результате чего он попадает на крючок. Так произошло со многими политиками, так произошло и с Гимпу и Киртоакэ. Но Михаил Фёдорович славится тем, что является политиком «без тормозов», и в отличие от того же Филата, который когда-то обещал много чего рассказать, но так и не заговорил, Гимпу заговорить может от обиды, от того, что его списали”.

Кстати, перед парламентскими выборами 2014 г. в эфире одной из телепрограмм Михай Гимпу заявил: “Если имея власть, в течение четырёх лет я не наведу порядок в стране, то уйду в тюрьму”. Но сейчас, когда целому ряду активистов ЛП, включая Дорина Киртоакэ, светят реальные сроки, да и самому лидеру либералов есть, что предъявить, уходить в тюрьму Михаю Гимпу почему-то расхотелось. Поэтому его нынешние откровения и резкое выступление в ПАСЕ могут быть связаны не только с референдумом 19 ноября.

“Я не исключаю, что своим выступлением в ПАСЕ, попыткой предстать в роли политических жертв, Гимпу попытался привлечь внимание европейских партнёров, чтобы смягчить возможный приговор себе и своим соратникам. Зная политическую участь своей партии, он пытается себя обезопасить”, - считает Виктор Чобану.

“После референдума из ЛП побегут, как крысы с корабля…”

В экспертном сообществе делаются разные прогнозы по референдуму “Анти-Киртоакэ”, до которого осталось совсем немного времени.

Чтобы снять нынешнего генпримара столицы с занимаемой должности, необходимо выполнить два условия. Во-первых, согласно ст. 199 Кодекса о выборах, в местном референдуме должно принять участие не менее 1/3 от числа граждан, включённых в списки избирателей. Во-вторых (согласно ст.198), за отставку Дорина Киртоакэ должно быть подано, как минимум, столько же голосов, сколько он набрал на последних всеобщих местных выборах, “при условии, что за это решение проголосовало не менее половины избирателей, принявших участие в референдуме”.

Политический аналитик Корнелиу Чуря считает, что в условиях, когда правящая ДПМ и практически весь «правый» политический сегмент объявили о бойкоте референдума “Анти-Киртоакэ” и призвали своих сторонников не участвовать в плебисците, очень велика вероятность, что референдум провалится. В этом случае Дорин Киртоакэ останется примаром и будет до конца своих полномочий занимать эту должность в том случае, если судебные инстанции не приговорят его к реальным срокам, и приговор не вступит в силу. У нас уже есть примеры, когда населёнными пунктами продолжают руководить люди, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, - это Илан Шор и Ренато Усатый.

В этом случае, по мнению Виктора Чобану, Дорин Киртоакэ, находясь под домашним арестом, будет формально оставаться генеральным примаром Кишинёва, а реально руководить городом станет вице-примар Нистор Грозаву, который в начале августа официально принял обязанности мэра.

“У демократов нет шанса напрямую выиграть выборы в Кишинёве, поэтому нынешняя ситуация их вполне устраивает: они арестовали и отпустили Грозаву, и он сейчас у них в ручном режиме, - говорит Виктор Чобану. – Это - одна из причин, почему Демократическая партия объявила о бойкоте референдума по отставке Киртоакэ. Если референдум состоится, придётся проводить в Кишинёве досрочные выборы, на которых у Демпартии нет шансов. Если референдум провалится, то городом будет управлять свой человек, а Киртоакэ останется под домашним арестом. И в этом смысле, я считаю, что «правые» партии со своим бойкотом попали в ловушку, и только играют демократам на руку.

Думаю, не случится ничего страшного, если инициированный ПСРМ референдум состоится. Во-первых, по статистике, последние 20 лет в Кишинёве всегда выигрывали «правые», так чего они боятся? Но даже если на досрочных выборах в городе вдруг выиграют «левые»… Мы всё время рвёмся что-то спасать, какой-то несуществующий вектор, и в итоге уже который год топчемся на месте. Уверен, если бы в 2014 г. никого не снимали с предвыборной гонки, и парламент достался бы “пророссийским силам”, это бы только стимулировало «правые» партии, и мы бы сейчас имели хорошо структурированный «правый» политический сегмент, а не то, что имеем. А «левые» всё равно бы не смогли до конца выполнить свою предвыборную повестку, как не смогли её выполнить в своё время коммунисты”.

Нужен контрольный выстрел по беспределу

Другие политические аналитики считают, что, даже несмотря на объявленный бойкот, референдум по отставке генпримара столицы может состояться. Во-первых, может иметь место протестное голосование: далеко не весь правофланговый кишинёвский электорат в восторге от того, что наворотили в столице либералы во главе с Дорином Киртоакэ и во что превратился город. Во-вторых, как показывает выборная статистика, около 50% избирателей в Кишинёве могут считаться электоратом «левых» партий.

Во втором туре местных выборов 2015 г. кандидат в генеральные примары от ПСРМ Зинаида Гречаная получила 141 929 голосов (46,46%). Этого вполне достаточно, чтобы референдум “Анти-Киртоакэ” был признан состоявшимся. Чтобы снять Дорина Киртоакэ с занимаемой должности, нужно, чтобы за его отставку в ходе плебисцита 19 ноября проголосовало не менее 163 570 избирателей – именно с таким результатом Киртоакэ выиграл местные выборы-2015.

“Лично мне абсолютно всё равно, кто инициировал этот референдум, - говорит Валерий Осталеп. - Даже если бы он проводился под знамёнами демократов, я бы всё равно на него пошёл, потому что политика политикой, но должен быть и здравый смысл. Образно выражаясь, мне всё равно, какой марки пистолет, главное, чтобы был произведён контрольный выстрел, и нынешнему беспределу в городе был положен конец. Я убеждён, что референдум всё-таки состоится, и Киртоакэ наконец-то будет снят. И вы увидите, как буквально в течение недели из Либеральной партии побегут её члены, как крысы с корабля. Убегать будут массово, как ещё не бежали ни из одной партии”.