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Экономика
В Молдове будет создан первый ИТ-парк
26.10.2017

Пятнадцать ИТ-компаний Молдовы подписали заявление в Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы (МЭИ) о создании первого парка информационных технологий (IT-парка) «Молдова ИТ-парк», отмечает NOI.md.

Он будет создан под эгидой Национальной ассоциации частных компаний  в области ИКТ (ATIC).

Основной целью инициативы является создание необходимых предпосылок для развития индустрии информационных технологий, создания новых рабочих мест и привлечения внутренних и иностранных инвестиций.

В то же время проект «Молдова ИТ-парк»  преследует конкретные цели, в том числе: предоставление механизмов консультирования и поддержки  новых ИТ-компаний; увеличение объема инвестиций в деятельность ИТ-компаний – резидентов парка; увеличение числа инновационных ИТ-продуктов, созданных резидентами парка; установление международных партнерских отношений для передачи знаний и ИТ-технологий, привлечение иностранных ИТ-специалистов и т. д.


 
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