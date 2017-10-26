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Авто
Автопродажи 2017: Dacia снова первая, Skoda вырывается на второе место
26.10.2017

Ограничения на бесконтрольное пребывание «подвиньетных» машин, предпринятые Правительством РМ в этом году, дают свои результаты. Ситуация с огромным количеством барахла наконец начала выправляться. От этого в выигрыше остаются все – бюджет, экология страны, официальные импортеры, обеспечивающие рабочими местами наших сограждан. И главное – простые автомобилисты.

Благодаря этим действиям правительства, сразу пришел результат с точки зрения структуры импорта. Подакцизный импорт автомобилей всех возрастов в Молдове в этом году вырос сразу на четверть, по сравнению с 2016 г., с 14203 легковых авто до 20578 авто. Продажи новых автомобилей через сеть официальных импортеров выросли на 20% в сравнении с прошлым годом, с 2859 новых авто до 3773.

Какие автомобили покупают в Молдове?

Еще 15-20 лет назад на автомобильном рынке Молдовы безраздельно правил малый класс. Большинство продаж в этом классе обеспечивала российская марка «ВАЗ», а класс «бездорожников» представляла «Нива». Skoda тогда только начинала, сразу заняв нишу среднего класса. Во многом благодаря исключительным моделям – Octavia и Superb.

Еще 10 лет назад на этом рынке малый класс продолжал представлять самую большую долю в продажах. Да, структура внутри малого класса изменилась, к тому времени здесь уже безраздельно правили седан и универсал Dacia Logan.

Однако примерно в этот период концерн Dacia предложил миру кроссовер Duster. Тот самый Duster, чьими колесами и была совершена «революция кроссоверов» в Молдове. Молдавский народ всегда любил большие и удобные машины, но благодаря DaciaDuster этот класс автомобилей отныне смогли позволить себе не только богатые люди.

DaciaDuster – первый массовый кроссовер в Молдове

Примерно в 2010-2011 гг. класс кроссоверов в Молдове окончательно забрал пальму первенства по продажам у малого класса. К тому времени, кроме Dacia Duster, на молдавском рынке уже активно продавались Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. По итогам 9 месяцев 2017 года, класс кроссоверов в Молдове не только возглавляет рейтинг продаж новых автомобилей, но и занимает почти половину от всех проданных машин, а именно 46%.

И каждый год, в классе кроссоверов появляются новые интересные модели. В этом году главный сюрприз рынку подготовила чешская марка Skoda, выпустив полноразмерный кроссовер Kodiaq. За первые полгода продаж реализовано 68 кроссоверов Skoda Kodiaq.

SkodaKodiaq – новинка 2017 года на рынке кроссоверов в Молдове

16 самых продаваемых марок новых автомобилей в Молдове за 9 месяцев 2017 года:

Марка

Сентябрь

Итого 2017

1

Dacia

85

650

2

Skoda

63

483

3

Hyundai

41

480

4

Toyota

68

367

5

Mercedes

30

227

6

Suzuki

20

226

7

Renault

22

169

8

Ford

20

131

9

KIA

32

124

10

VW

17

109

11

Nissan

20

95

12

BMW

12

83

13

Volvo

14

79

14

Land Rover

7

73

15

Chevrolet

15

57

16

Mazda

4

52
 

Как видно из этого рейтинга, первое место марки Dacia в этом году вряд ли кто-то сможет оспорить. Более того, в каждый из 9 месяцев этого года, Dacia продавала больше всего автомобилей. Так что французско-румынский концерн, представленный в Молдове компанией DAAC Hermes, по-прежнему является №1 на авторынке Молдовы.

Второе место в рейтинге отвоевала себе чешская Skoda, продав 63 новых автомобиля в сентябре и 483 авто по итогам 9 мес. 2017 г. О слагаемых успеха Skoda мы рассказали вам выше, на примере кроссовера Kodiaq. А ведь главные бестселлеры Skoda – это модели Octavia и Superb (соответственно, 153 и 132 автомобиля в этом году).

Главная новинка сентября и всего 2017 года на автомобильном рынке Молдовы – это первый официально ввезенный в страну электромобиль Renault Zoe. Судя по данным производителя и по первым, проведенным в Молдове тест-драйвам, этот электромобиль может проехать между зарядками не менее 300 километров в городских условиях.

Как быть с таким автомобилем за городом, когда надо объехать всю Молдову, пока не очень понятно. Ведь в нашей стране пока не развита инфраструктура быстрых электрозарядок. Но начало положено – первый электромобиль официально завезен в Молдову импортером. И это – Renault Zoe с электромотором на 44 kW.

Будущее – уже сегодня! Электромобиль RenaultZoe уже в Молдове

Данные предоставлены государственным предприятием «Registru»


 
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