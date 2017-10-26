18 человек отравились грибами с начала октября. Медики рассказали, как не попасть в число пострадавших

Национальный центр общественного здоровья озвучил тревожные цифры: с начала октября грибами отравились 18 человек, в том числе пять детей. Это более половины от общего числа пострадавших в течение нынешнего года.
По данным медиков, в Кишиневе, Бельцах, Флорештах, Хынчештах, Каушанах и Штефан-Водэ с начала года отравились 35 грибников. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей были и семь детей.
Специалисты подчеркивают, что отравление грибами может иметь крайне тяжелые последствия и даже привести к смерти. Чтобы избежать этого, они рекомендуют:
- не собирать и не пробовать незнакомые или вызывающие сомнения грибы;
- не покупать грибы у незнакомых людей и в местах, где не разрешена торговля;
- не собирать грибы, даже съедобные, в городских парках, скверах, у дорог и железнодорожных путей, у свалок, поскольку растущие там грибы аккумулируют токсичные вещества и непригодны для употребления в пищу;
- не привлекать к сбору грибов детей;
- ограничивать количество грибов в рационе детей;
- тщательно отбирать грибы перед обработкой;
- не консервировать грибы, поскольку их трудно отмыть от почвы, в которой могут содержаться спороносные палочки - возбудители серьезных заболеваний, в том числе ботулизма. Они выживают даже после пятичасового кипячения.