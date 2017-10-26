18 человек отравились грибами с начала октября. Медики рассказали, как не попасть в число пострадавших

Национальный центр общественного здоровья озвучил тревожные цифры: с начала октября грибами отравились 18 человек, в том числе пять детей. Это более половины от общего числа пострадавших в течение нынешнего года.

По данным медиков, в Кишиневе, Бельцах, Флорештах, Хынчештах, Каушанах и Штефан-Водэ с начала года отравились 35 грибников. Среди тех, кому понадобилась помощь врачей были и семь детей.

Специалисты подчеркивают, что отравление грибами может иметь крайне тяжелые последствия и даже привести к смерти. Чтобы избежать этого, они рекомендуют: