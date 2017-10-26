Местные избранники находятся в поисках дешевого решения проблемы пробок в Кишиневе

Проблема пробок и автомобильного трафика обсуждалась сегодня в примэрии Кишинева, где были представлены несколько проектов по борьбе с чрезвычайной загруженностью дорог.

Одним из возможных решений может стать ограничение передвижения частного транспорта и увеличение доли общественного транспорта. Обсуждалось даже, пусть и гипотетически, возможное возвращение трамваев на столичные дороги. Впрочем, в отсутствие денег, присутствующие просто принимали участие в дебатах, передает tv8.md.

Представители гражданского общества, муниципальные советники, представители примэрии, Министерства экономики, а также простые жители, обеспокоенные проблемами столичных пробок, внесли свои предложения по возможному решению сложившейся ситуации. Главный архитектор столицы предложил полностью реорганизовать сложную транспортную схему, добавить велосипедные дорожки, а также оставить возможность вновь вывести на улицы Кишинева трамваи.

"30% будет занято личным транспортом, 30% - общественным, еще 30% - мотоциклистами и велосипедистами, оставшиеся 10% принадлежат пешеходам. Предлагается также вариант с трамваем, электрическим поездом, маршрут которого будет пролегать с юга на север, к Аэропорту, Прункул, Гидигичу может курсировать такой вид транспорта", заявил главный архитектор Кишинева, Серджиу Борозан.

Другие присутствующие предложили построить больше мостов в столице, которые объединяли бы между собой разные секторы.

"Следует организовать несколько прямых связывающих между столичными секторами, потому что сейчас весь транспорт проходит через Центр, что создает проблемы и нагружает трафик".

В дебатах участвовали и представители Национального инспектората патрулирования, которые вносили свои предложения.

"Следует перепроектировать перекрестки, где есть остановки общественного транспорта. Нужны специальные карманы для троллейбусов, автобусов и маршруток. Проблема города в том, что не существует общественных и доступных парковок. Было бы не плохо организовать их не за счет проезжей части, а за счет зеленых насаждений", сообщил Николае Скурту, представитель инспектората патрулирования.

Представленные проекты подверглись критике со стороны главы фракции ПСРМ.

"Из всего того, что вы отметили, практически ничего нельзя решить, у нас должна быть временная структура. Послушайте, отсюда и до сюда у нас есть только эти ресурсы, а если у нас больше нет денег, откуда их нам взять? Трамвай полетит, когда полетят трамваи и лошади", заявил Ион Чебану, муниципальный советник от фракции ПСРМ.

Главный архитектор уверен, что хотя сейчас у муниципалитета и нет денег, они будут найдены.

"- У муниципалитета есть деньги?

- Сейчас у муниципалитета денег нет, но деньги можно найти, если будут хорошо обоснованные проекты. Объявим, что это будет инвестиционным проектом, если мы не обнаружим инвесторов в стране, то они найдутся в других странах, где Европа не переживает, предлагая их", полагает Серджиу Борозан.

Жители Кишинева также пришли со своими собственными предложениями.

"Вы подумайте о том, как в Кишиневе копать метро, это нереально. Все, что у нас можно сделать, это построить эстакаду, что выглядит глобальным решением ситуации".

"Передвигаться пешком, на велосипедах. Я представляю себе Японию, дороги, у которых есть второй уровень".

Эта тема будет и в дальнейшем обсуждаться на заседаниях Примэрии.