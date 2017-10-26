Аарон Кук призёр London 2017 World Taekwondo Grand-Prix

Молдавское тхэквондо вновь среди лучших на международной арене! Аарон Кук завоевал бронзовую медаль в турнире London 2017 World Taekwondo Grand-Prix.

В весовой категории до 80 кг представитель Молдовы Аарон Кук, пройдя уверенно первые два этапа (14-5 с Томасом Рахими, США, и 20-10 с Жулио Феррейра, Португалия), в полуфинале встретился с действующим чемпионом мира в категории 74 кг Максимом Хромцовым. Поединок прошел в равной борьбе, но в заключительные две минуты удача улыбнулась российскому спортсмену, который и пробился в финал турнира – 33-19. Победителем в этой весовой категории стал олимпийский чемпион Шейк Саллах Сиссе (Кот-д’Ивуар).

"Радует, что Аарон Кук с каждым турниром улучшает свой мировой рейтинг, что, в конечном итоге, позволит ему вновь пробиться на Олимпийские игры, - считает президент Федерации тхэквондо Молдовы Игорь Юзефович. – Рассчитываем на его удачное выступление и на декабрьском чемпионате Европы в Болгарии. Несмотря на некоторые преграды, мы постараемся и в дальнейшем продвигать спортивной имидж на международной арене. Нас не так просто сломить, мы еще покажем себя."

Напомним, что Аарон Кук в 2017 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Южной Корее, а также стал серебряным призером крупного турнира Grand-Prix Moscova. По оценкам специалистов, благодаря своим результатам Аарон Кук имеет наибольшие шансы стать лучшим молдавским спортсменом 2017 года. Такой почести он удостоился и два года назад, когда также добился бронзовой награды на мировом первенстве.