Рекорд Кубка Молдовы по футболу: одной команде забили 18 голов

Самой крупной победы в истории розыгрыша Кубка Молдовы по футболу добился "Петрокуб" из Хынчешт. В среду в рамках 1/8 финала хозяева забили 18 безответных голов в ворота ФК "Сокол" из Копчака.

В игре оформлены два "покера" – по четыре раза отличились Шумкин и Урсу, хет-трик на счету Урванцева, по дублю – у Пемпене и Онана. Еще по голу забили Болденков, Русу и Свинаренко.

Рекорд Кубка в прошлом году установил тираспольский "Шериф", выигравший в 1/8 финала у "Кодру" из Лозова со счетом 13:0.

В среду тираспольчанам пришлось приложить много усилий, чтобы выйти в четвертьфинал. Со счетом 3:1 "Шериф" на выезде обыграл ФК "Виктория".

Еще одна команда с левобережья Днестра "Динамо-Авто" в гостях выиграла со счетом 4:2 у ФК "Спикул".

Накануне столичная "Дачия" разгромила ФК "Граничиерул" — 6:1. С таким же счетом бельцкая "Заря" выиграла у ФК "Сынджерей". Кишиневский "Зимбру" на выезде справился с "Стяуа-57" — 2:0. Такой же итог в пользу оргеевской команды зафиксирован в матче "Сфынтул Георге" — "Милсами". Минимальной победы 2:1 в гостях над ФК "Спарта" добилась ниспоренская "Сперанца".