Ян Фельдман: Русский язык не может быть воспринят как иностранный, поскольку его особый статус признан и на конституционном уровне

12 процентов констатирующих решений совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства свидетельствуют о дискриминации языковых меньшинств в обеспечении права на правосудие. Критерий языка, после критериев инвалидности и пола, чаще всего выдвигается в петициях о дискриминации. Информацию представил председатель совета Ян Фельдман в ходе слушаний по вопросу языковой политики, организованных комиссией по правам человека и межэтническим отношениям парламента, передает IPN.

Суды не принимают и не отправляют на рассмотрение заявки, составленные на русском языке. Совет по недискриминации отмечает, что русский язык не может быть воспринят как иностранный, поскольку его особый статус признан и на конституционном уровне, сообщил Ян Фельдман. Рассмотрение русского языка как иностранного создает препятствия в обеспечении права на доступ к правосудию. Права языковых меньшинств нарушаются и государственными учреждениями, которые не обеспечивают русские версии их веб-страниц.

Странную позицию продемонстрировала член Высшего совета магистратуры Нина Чернат. Она пожаловалась на то, что, как правило, русскоговорящие граждане в суде категорически отказываются говорить на государственном языке. А вот говорящие на других языках якобы стараются говорить даже на ломаном государственном языке. Но разве суд - то место, где можно коверкать язык, искажая суть излагаемой информации? Исковые заявления, написанные не на государственном языке, возвращаются, и, по мнению Чернат, это законно.

Бывший председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Михаил Сидоров отметил, что с принятием нового Кодекса об образовании в 2014 году процесс образования стал организовываться преимущественно на государственном языке. В процессе оптимизации школ закрываются очень многие учреждения с русским языком обучения.

Замминистра образования, культуры и науки Лилия Поголша сказала, что власти обеспечивают право семьи на обучение на родном языке. В настоящее время существует 258 учреждений с преподаванием на русском языке и школы с преподаванием на русском языке, в которых такие языки, как украинский, гагаузский и болгарский, изучаются как школьный предмет три раза в неделю. Ссылаясь на оптимизацию школ, она сказала, что единственным критерием закрытия учреждений является небольшое количество учащихся, но никак не критерий языка.

Народный адвокат по правам ребенка Майя Бэнэреску сослалась на трудности в обеспечении права на образование для детей ромов, но сказала, что большая часть вины несут сами семьи, которые отказываются отдавать детей в школу.

Лидер Еврейской общины Молдовы Марина Шустер отметила важность сохранения школ с преподаванием на языке меньшинств: "Если в Швеции для меньшинств открываются классы для пяти человек, в Австрии – для семи человек, а в Украине – для восьми человек, то у нас для 25 человек с трудом открываются классы". Она предложила создать рабочую группу, которая должна следить за соблюдением закона в этой области, а те, кто не соблюдает их, должны быть наказаны.

Участникам слушаний было предложено представить рекомендации по улучшению ситуации языковых меньшинств в Молдове. Они будут включены в проект решения и представлены впоследствии на пленарном заседании законодательного органа.