100 миллионов евро будут выделены, если Молдова завершит реформу юстиции, депутат ЕП

Юстиция - это область, в которой Республика Молдова допустила опоздания. Если реформа в данной области будет завершена, может быть открыт доступ к 100 миллионам, которые должен был получить Кишинев. Заявление было сделано депутатом Европейского Парламента Норикой Николай в ходе встречи с заместителем председателя Парламента Республики Молдова Юрие Лянкэ в ходе пятого заседания парламентского комитета ЕС-Республика Молдова, проходящего 25 и 26 октября в Страсбурге, Франция.

Согласно пресс-релизу группы Европейской народной партии Молдовы, цитируемого IPN, Норика Николай отметила, что ЕС должен поддержать Республику Молдова, чтобы избежать изменения вектора развития.

,.Республика Молдова вышла из политических кризисов, которые усложнили сближение с ЕС и прилагает усилия для восстановления доверия партнеров. Важно смотреть объективно на достижения Парламента, Правительства, установить четкие правила, посредством которых европейские институты должны оказать продуктивное давление на молдавские органы власти”, сказал Юрие Лянкэ в ходе встречи.

В конце заседания будет принято заявление и предложены рекомендации. Заседание Комитета ведут представитель Парламента Республики Молдова и представитель Европейского Парламента. В настоящее время сопредседателями Комитета являются Юрие Лянкэ от Парламента Республики Молдова и Анди Кристя от Европейского Парламента. Последнее заседание Комитета состоялось в мае в Кишиневе.