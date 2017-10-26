Владимир Воронин о Еуджене Стурзе: Что это за министр?! Я бы его не слушал

Владимир Воронин заявляет, что на месте офицеров армии не стал бы слушать нового министра обороны. Заявление было сделано в рамках передачи «Импортант» на TVC21.

«Что это за министр?! Он носил сумку Филата пять лет подряд, по окончанию Академии экономических наук. У него нет практики. Я не знаю, как поступят офицеры Национальной армии. Я бы его не слушал», - сказал Владимир Воронин о министре обороны Евгении Стурзе.

Более того, экс-президент считает, что последнее решение КС относительно отстранения Игоря Додона на период назначения министра обороны является унижением.

«Конституционный суд не имеет права вмешиваться в текст Конституции. У КС есть право толковать Конституцию. А их поспешное решение, принятое за 15 минут, это анекдот, который войдет во все учебники для студентов юридического факультета всего земного шара. Они подняли нас на смех, унизили страну и в первую очередь Конституцию», - цитирует Воронина unimedia.info.

«Я решил зайти в интернет и проверить, поступали ли еще так в какой-нибудь другой стране. И Интернет дал ссылку на нас. В других странах такой ситуации нет», - добавил Владимир Воронин.

Напомним, что 24 октября Еуджен Стурза принес присягу и был официально назначен главой Министерства обороны. Указ подписал председатель парламента Андриан Канду, который взял на себя временное исполнение обязанностей президента для решения этого вопроса.

Подписывать указы за президента спикеру позволило недавнее решение Конституционного суда, после того, как президент Игорь Додон дважды отказался утверждать в должности министра обороны кандидатуру Еуджена Стурзы. Глава государства посчитал его некомпетентным и предложил альтернативу в лице генерала Виктора Гайчука.