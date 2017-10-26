Майя Санду в резкой форме «отшила» Демократическую партию и согласилась на «власть социалистов»

Председатель Партии «Действия и Солидарность» Майя Санду сделала громкое заявление во время теледебатов.

На вопрос, готова ли ПДС вступить в альянс с ДПМ в случае, если возникнет риск, что к власти придет ПСРМ, Майя Санду ответила категорическим отказом.

По словам лидера непарламентской оппозиции, она готова принять правление ПСРМ, только чтобы не создавать коалицию для проведения европейского курса с Демократической партией.

- Нас не интересует, что скажут демократы. Что мы знаем, так это то, что мы должны быть очень сильны на предстоящих выборах, чтобы поддерживать европейский курс Республики Молдова без демократов и без социалистов. Это совершенно ясно, - сказала Майя Санду.

В то же время, председатель парламента Андриан Канду в рамках другого шоу подтвердил намерение демократов объединиться на предстоящих парламентских выборах с любой проевропейской партией, лишь бы не допустить к власти ПСРМ и сворачивания страны с проевропейского курса.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон назвал действия правящего большинства и подконтрольных ему институтов подготовкой к парламентским выборам 2018 года. Глава государства отметил, что демократы готовы пригласить в коалицию даже партии унионистского толка, и Траян Бэсеску является козырем у них в рукаве.