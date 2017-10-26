15 компаний подписали заявление о создании первого национального ИТ-парка в Молдове

Пятнадцать ИТ-компаний из Республики Молдова подписали заявление, адресованное Министерству экономики и инфраструктуры, о создании первого ИТ-парка „Moldova IT Park”. Министерство имеет в своем распоряжении 30 дней для рассмотрения пакета документов и принятия решения о запуске процедуры создания ИТ-парка, передает IPN.

В ходе подписания заявок, исполнительный директор Национальной ассоциации частных компаний в области ИКТ Анна Кирица отметила, что целью проекта является создание предпосылок для развития индустрии информационных технологий, создание новых рабочих мест, а также привлечение местных и иностранных инвестиций.

Проект „Moldova IT Park” направлен на предоставлении механизмов консалтинга и поддержки для новых ИТ-фирм, рост объема инвестиций в деятельности IT-компаний-резидентов парка, количества инновационных ИТ-продуктов, созданных резидентами парка, создание международных партнерств для передачи знаний и технологий в области ИТ, в том числе путем привлечения зарубежных ИТ-специалистов.

Заявление, поданное в Министерство экономики и инфраструктуры подписали: Alfasoft, ICS ES Technosoft, Esempla Systems, IM FBS-Group, IM Inther Software Development, Invensis Софт, Meta-Sistem, , Nocsoft SRL, ICS Qsystems, Ritlabs, Simpals Dev, Simpals Studio, Starlab, ICS Switchover, Webtech.

Ключевым элементом Закона о парках информационных технологий является внедрение инновационной модели налогообложения с применением единого налога в размере 7% для резидентов ИТ-парков, с простыми и четкими механизмами управления.

Россия, IT-Parc