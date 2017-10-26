Политический кризис в Молдове поддерживается из-за рубежа, – считает депутат Европейской народной партии (EНПM), вице-председатель парламентской комиссии по безопасности, обороне и общественному порядку Еуджен Карпов.

Как передает «ИНФОТАГ» он сообщил на «круглом столе», посвященном вопросам информационной безопасности в Молдове, в среду, что «Молдова превратилась в арену гибридной войны, которая поддерживается из-за рубежа».

«Такая война предполагает использование любых средств для достижения своих целей – терроризм, создание полувоенных и преступных организаций, пропаганда и дезинформация в СМИ, и даже применение дипломатических каналов», - сказал депутат.

По его словам «на данный момент все страны-члены СНГ являются мишенями гибридной войны, которую ведет Россия».

«По статистике ежегодные затраты РФ на ее ведение составляют более $5,5 млрд. И обстановка в Молдове подходит как нельзя лучше для увеличения эффективности данных действий – слабые государственные институты, апатия населения, устаревшие стратегии в области безопасности», - считает Карпов.

По его мнению, «для того, чтобы укрепить государство в информационном пространстве необходимо в первую очередь решить внутренние проблемы – нехватку кадров в государственных учреждениях и их недостаточную подготовку, а также высокий уровень коррупции».

Директор Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Игорь Мунтяну отметил, что «российские телеканалы, которые транслируются на территории республики, уделяют большое количество эфирного времени вопросам внешней политики РФ, демонстрации ее военной мощи».

«Большую роль играет и вопрос национальной идентичности - для объединения русскоговорящих вокруг понятия «русский мир». Ситуацию ухудшают и внутренние проблемы - рынок рекламы и СМИ постепенно монополизируется, информация превращается в пропаганду. Поэтому долг гражданского общества защитить право на информацию в Молдове», - подчеркнул Мунтяну.