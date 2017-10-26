Председатель ЦИК расставляет все точки над «И» в связи с важнейшей проблемой предстоящих выборов

Концепция электронного голосования не будет применена на парламентских выборах 2018 года. Об этом объявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу.

В интервью для радиостанции Europa Liberă Алина Руcсу отметила, что для внедрения электронного голосования необходимы средства. «В нашем стратегическом плане этот вопрос предусмотрен. В 2016 году было проведенотехнико-экономическое обоснование проекта, результаты которого были опубликованы. На предстоящих выборах мы протестируем эту концепцию, но для этого, вопрос должен быть внесен в расходную часть проекта бюджета на следующий год», — отметила председатель ЦИК.

Алина Руссу также отметила, что сейчас ЦИК находится на этапе тестирования проекта.

«Переход на интернет-голосование непростая процедура. Необходимо определиться со способами голосования – предварительным или в режиме реального времени… Есть много технических аспектов, которые требуют тщательной проработки, в том числе с законодательной точки зрения. Мы сейчас хотим протестировать саму концепцию. Будет определена фокусная группа, потом проведено электронное голосование, а потом оценены результаты этой процедуры. Лишь после этого мы приступим к разработке нормативно-правовой базы», — заявила Руссу.

Также, глава ЦИК заявила, что на выборах 2018 года электронного голосования не будет.

«На парламентских выборах 2018 года голосования посредством интернета не будет. Необходимо сначала тщательно изучить этот вопрос со всех точек зрения», — добавила Руссу.

Кристина Парфени