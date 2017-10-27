Развитие сотрудничества с ЕС обсуждается в правительстве

Условия для предоставления макрофинансовой помощи будут выполнены до конца года. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на встрече с главой Делегации ЕС в Молдове Петером Михалко в четверг, 26 октября, передает IPN.

Глава кабинета министров заверил европейского представителя об усилиях в продвижении программы реформ. В частности, был сделан акцент на принятие законов, предусмотренных Соглашением об ассоциации и на условиях для получения макрофинансовой помощи.

Посол Петер Михалко призвал правительство продолжить реформы в области правосудия, борьбу с коррупцией и укрепление правового государства.

Павел Филип и Петер Михалко обсудили внедрение реформы публичного управления. „Цель реформы правительства в том, чтобы иметь компетентные государственные учреждения, чтобы все разработанные политики были прагматичными и качественными”, - отметил премьер.

В этом контексте европейский дипломат призвал использовать в полной мере экспертизу советников высокого уровня ЕС, которые находятся в Молдове для обеспечения необходимой помощи в целях успешной реализации реформ.

Павел Филип рассказал о создании Агентства общественных услуг, которое призвано не только обеспечить более качественные услуги, но и исключить необходимость получения и представления различных сертификатов гражданами.

„Единственным документом гражданина, в отношении с государством, должно быть удостоверение личности, остальная информация должна быть в государственных регистрах”,- уточнил премьер-министр.

Официальные лица обменялись мнениями и по урегулированию приднестровского конфликта в формате переговоров 5+2, отметив важность укрепления доверия между населением двух берегов Днестра.