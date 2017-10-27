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Додон о переходе к президентской республике: Мы намерены собрать 1,5 млн подписей (ВИДЕО)
27.10.2017

Игорь Додон убежден, что большинство граждан Республики Молдова поддержат инициативу о переходе к президентской республике. Глава государства подчеркнул – люди хотят сильного президента.

Сильный президент – означает сильное государство. Об этом Додон заявил в эфире телеканала НТВ Молдова. — Посмотрите на Россию, Белоруссию, США. Там вертикальная власть. Люди голосовали за человека, выразили ему доверие, дайте ему возможность решить проблемы.

Не справился – отправляйте в отставку.

Или путем референдума или по завершении мандата проголосуйте за другого. Но не надо устраивать такое издевательство, как у нас в Республике Молдова, — отметил президент Игорь Додон.

В этом контексте глава государства сообщил, что в эту субботу Партия социалистов начинает национальную кампанию по сбору подписей за установление президентской республики.

— И здесь хочу обратиться к гражданам: когда мы придем к вам, являетесь вы сторонниками или нет – это не важно. Не важно, какого мы политического окраса. За Европу мы или за ЕАЭС. Мы говорим о принципиальных вещах. Поэтому, независимо от политических взглядов, от идеологий, которые разделяют граждане, давайте вместе завершим этот хаос.

Поэтому я всех призываю подписаться за эту форму правления. Мы поставили целью собрать более полутора миллиона подписей. Мы будем ходить от дома к дому, зайдем к каждому жителю. Я уверен, что граждане поддержат инициативу, — заключил президент Молдовы.


 
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