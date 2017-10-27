Судьи удовлетворяют требования прокуроров о применении превентивного ареста почти в ста процентах случаев

Данные о доле удовлетворенных ходатайств прокуроров о применении предварительного ареста за 2016 год, свидетельствуют о том, что судьи идут на поводу о гособвинителей почти в ста процентах случаев.

Об этом свидетельствует инфографика, распространенная Центром юридических ресурсов.

Таким образом, данные приведенные центром, свидетельствуют о том, что по состоянию на июнь 2017 года, было зарегистрировано 1875 ходатайств о применении предварительного ареста, из них судьи удовлетворили 1622 требования, то есть в 87 процентах случаев.

«Хоть власти и заявляют о том, что прикладывают существенные усилия для того, чтобы предварительный арест был исключительной мерой, в действительности прокуроры и судьи чаще всего прибегают именно к арестам. В 2016 году были арестованы столько же людей, как и в 2009 года, а данные первой половины 2017 года указывают на существенное повышение ходатайств о применении превентивного заключения и на самый высокий уровень удовлетворения требований прокуроров», - гласит комментарий Центра юридических ресурсов.

Напомним, что в последнее время предварительный арест используется властями в качестве давления на представителей оппозиции. Одним из недавних примеров является дело участника оппозиционного протеста Алексея Алексеева, который по сфабрикованным обвинениям был помещен под предварительный арест сроком на тридцать суток. Однако впоследствии под давлением общественности он был переведен под домашний арест.

Более того, около полугода назад под предварительным арестом находилась «группа Петренко»; молодые люди были задержаны после мирной акции протеста перед зданием прокуратуры. Примечательно, что судьи отказывались их выпускать даже под гарантии евродепутатов.

Также в настоящий момент действует мандат на предварительный арест в отношении другого лидера оппозиционной партии — председателя «Нашей партии» Ренато Усатого. Кроме того, в ноябре исполнится год с момента помещения под предварительный арест активиста этой партии Феликса Гринку.

А в 2014 году несколько месяцев под предварительным арестом находились вице-председатель партии Усатого Николай Ципович и активист Корнелиу Морару. Наряду с гражданскими активистами Павлом Григорчуком и Михаилом Амербергом, которые так же несколько месяцев находились под предварительным арестом, они оказались первыми политзаключенными Молдовы