Межпарламентские группы дружбы от Молдовы и России соберутся в ноябре

Входящие в межпарламентские группы дружбы депутаты Молдовы и России проведут в конце ноября совместное заседание, написал в четверг на своей странице в соцсети Facebook президент РМ Игорь Додон после встречи с депутатом Госдумы РФ Казбеком Тайсаевым в Кишиневе.

«Обсудили вопрос об активизации работы межпарламентской группы дружбы между Молдовой и Россией, которая уже давно не собиралась. В конце ноября такая встреча пройдет в Кишиневе.

Ожидается прибытие в Молдову представительной делегации Государственной думы РФ, куда войдут представители всех фракций российского парламента. Помимо Кишинева, делегация посетит Комрат и Тирасполь», — отметил Додон.

Он проинформировал, что решение о возобновлении деятельности групп было принято по итогам встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.