Запаниковавшие пассажиры падающего самолета рейса Мюнхен - Кишинев принялись молиться

Самолет Lufthansa, летевший рейсом LH1742 из Мюнхена в Кишинев, из-за проблем с электроснабжением внезапно снизил скорость и начал терять высоту.

Испуганные люди в панике стали молиться, дети кричали. Все ожидали смерти.

– На борту началась паника. Женщины плакали, дети кричали, слезы, кто-то стоял на коленях. У всех было ощущение неминуемой гибели, - рассказал в социальной сети о том, что пришлось пережить его знакомым, муниципальный советник от Партии социалистов Александр Одинцов.

В итоге самолет вернулся в Мюнхен. Пилотам удалось его посадить. Через несколько часов пассажиров отправили в Кишинев другим рейсом. Но многие после потрясения отказались лететь и предпочли добираться наземным транспортом.