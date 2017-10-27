Игорь Додон: Никто ещё не позволял себе столь грубо нарушить Конституцию

За 26 лет независимости Молдовы никто никогда не позволял себе столь грубо нарушить Конституцию, как это сделала нынешняя власть. С таким заявлением выступил президент страны Игорь Додон в эфире передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova, комментируя решение Конституционного суда по поводу назначения министра обороны, передаёт IPN.

Глава государства считает, что парламентское большинство, действуя на грани законности, навязывает своё личное мнение Конституционному суду. Целью этого решения КС было оказание давления на президента, с тем, чтобы он уступил Демократической партии и власти в целом. „Они приняли это решение в надежде на то, что я испугаюсь и поставлю подпись”, - пояснил Игорь Додон.

По его словам, Конституция была истолкована таким образом, чтобы в случае, если президент с чем-либо не согласен, имелась возможность подписания указа кем-то другим, что является узурпацией государственной власти. „Это не означает отставки президента страны, потому что его отставка осуществляется через референдум. Пойти на референдум они не хотят, потому что боятся”, - говорит глава государства.

Президент также сообщил о том, что в субботу, 28 октября, Партия социалистов начинает общенациональную кампанию по сбору подписей за изменение формы правления. „Мы отправимся от дома к дому, посетим каждого гражданина и предложим ему поставить свою подпись за эту инициативу, и я твёрдо убёжден в том, что она получит поддержку”, - сообщил Игорь Додон.

Как отметил глава государства, в ближайшее время он может обнародовать инициативу об организации консультативного референдума по вопросу о запрете унионизма в Республике Молдова. „И я вполне понимаю, каков будет его результат, потому что твёрдо убеждён в том, что большинство граждан выступают категорически против тех, кто желает ликвидировать государственность”, - говорит президент.

По мнению Игоря Додона, борьба между президентом и властями страны в этом году не завершится