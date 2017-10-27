ЛП: Прямая ответственность за то, что Дорина Киртоакэ не зарегистрировали на референдуме, лежит на ПСРМ

Либеральная партия (ЛП) осуждает распространение в публичном пространстве лжи, направленной на манипулирование избирателями. Согласно пресс-релизу фракции ЛП, прямая ответственность за отказ в регистрации Дорина Киртоакэ в качестве участника референдума от 19 ноября лежит на ПСРМ и чиновниках, делегированных ею в состав Кишинёвского окружного избирательного совета (КОИС), которые отличаются предвзятостью и настроены против Киртоакэ, передаёт IPN.

Комментируя заявление социалиста Иона Чебана, по словам которого „недопущение Дорина Киртоакэ к участию в кампании по продвижению референдума от 19 ноября призвано выставить генпримара в роли жертвы”, ЛП в очередной раз заявила, что Дорин Киртоакэ приложил все возможные усилия, добиваясь своей регистрации в качестве участника референдума, но Кишинёвский окружной избирательный совет отклонил его заявку.

По словам Либеральной партии, из десяти членов Кишинёвского окружного избирательного совета, четверо представляют Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), а ещё двое – Партию коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). Именно эти члены КОИС проголосовали против регистрации Дорина Киртоакэ.

На пресс-конференции, проведённой в четверг, 26 октября, председатель фракции ПСРМ в Кишинёвском муниципальном совете Ион Чебан заявил, что бойкот, объявленный рядом политических партий в связи с референдумом об отзыве генпримара Дорина Киртоакэ, является спектаклем, который организовали нынешняя власть и Либеральная партия с целью защитить отстранённого от должности градоначальника.

По мнению ПСРМ, цель этого спектакля заключается в недопущении Дорина Киртоакэ к участию в кампании по продвижению референдума от 19 ноября. Эти действия преследуют две цели: 1) выставить Дорина Киртоакэ в роли жертвы, в надежде на то, что кишинёвцы снова его пожалеют и выразят солидарность с ним, и 2) оградить Дорина Киртоакэ от участия в дебатах в ходе кампании по проведению референдума, которые в очередной раз продемонстрировали бы его некомпетентность и тот факт, что за 10 лет он практически разрушил Кишинёв.