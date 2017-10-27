Забунов: не надо оскорблять национальные меньшинства

Председатель Болгарского общества "Возрождение" Иван Забунов прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова украинский закон об образовании, который лишает национальные меньшинства права получать образование на родном языке

Ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект "Об образовании", положения которого в части изучения языков национальных меньшинств возмутили сразу несколько европейских стран.

Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

Представитель болгарской общественности в Молдове обратил внимание на положения международного права, а именно принятой ПАСЕ конвенции, которая оговаривает систему свобод, в частности в области образования.

Собеседник подчеркнул, что бывшие страны СССР, в том числе Украина и Молдова, после приобретения независимости с готовностью вступали в различные европейские структуры, однако сейчас "только и думают о том, каким образом избавиться от необходимости исполнять обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств".