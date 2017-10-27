Каковы шансы у криптовалюты в Молдове?

Криптовалюта - новый этап эволюции рынка электронных денежных средств. Она уже стала чем-то привычным в мировой экономике и просто так уже не исчезнет. Но появится ли криптовалюта в Молдове?

Криптовалютная лихорадка

До недавнего времени мало кто знал такие понятия, как «биткоин» (цифровая валюта, созданная и работающая только в сети Интернет), «майнинг» (процесс выпуска биткоинов) и «блокчейн» (последовательная цепочка блоков, содержащих информацию). Сегодня Интернет пестрит подобными терминами и новостями с использованием этих слов. Мир захватывает криптовалютная лихорадка, которую практически невозможно регулировать, т.к. она неподконтрольна какому-либо эмитенту. Неудивительно, что у властей многих стран сложилось негативное отношение к криптовалюте, ведь государство считает, что теряет привычный контроль над системой денежного обращения.

К примеру, в Китае власти запретили биткойн-биржи в целях защиты своей финансовой системы. Эксперты скептически к этому относятся, уверяя, что торговля в таком случае уйдёт в тень. К тому же Народный банк Китая не имеет прямого влияния на рынок криптовалют, поэтому инвесторы могут действовать на свой страх и риск. И это не означает, что аналогичную позицию займут и регуляторы других стран.

Япония, чья экономика занимает третье место в мире, предоставила биткоину статус легального платёжного средства, явно претендуя на ведущую роль в этой области. Америка не отстает в своих намерениях, предпринимая те же шаги в регулировании «финтеха» (технологических проектов в области финансовых сервисов, они считаются одним из самых перспективных и востребованных направлений для стартапов).

Риски и потенциал

Виртуальные деньги обеспечивают конфиденциальность и дают возможность избегать дополнительной комиссии за осуществление платежей. Но у криптовалюты есть множество недостатков. Котировки крайне волатильны (изменчивы), у цифровых активов «хромает» ликвидность, а на формирующемся рынке кишат мошенники.

Добыча криптовалюты, или майнинг, связана с определенными рисками. Сегодня она надувается, как воздушный шар, но в любой момент может лопнуть, как это и произошло с другой криптовалютой - эфириумом, когда обменный курс резко рухнул после слухов о смерти её создателя. На начало октября рыночная капитализация эфириума равнялась $28 млрд (против $72 млрд у биткоина). Помимо этого, добыча связана не только с экономическими, но и с политическими рисками.

Тем не менее спрос на криптовалюты растет бешеными темпами. Совместное исследование Кембриджского университета и компании Visa «Анализ рынка мировых криптовалют» показало, что к концу 2017 г. в мире будет насчитываться 2,9-5,8 млн пользователей криптовалют. Это - всего лишь несколько сотых процента от населения земли и гораздо меньше количества активных аккаунтов PayPal (197 млн в 2016 г.). Капитализация рынка криптовалют в настоящее время составляет примерно 0,002% от глобальной денежной массы в наличной форме и на банковских счетах.

Эксперты отмечают, что пока популярность криптовалюты никак не скажется на обменном курсе традиционных валют. Маловероятен аргумент о том, что широкое распространение электронных денег исказит монетарную политику центральных банков мира. Но глобальная платежная система не будет стоять на месте, с годами она эволюционирует.

За это время экономики тоже приспособятся. Центральные банки развитых стран попытаются приостановить распространение криптовалюты. Но, как показывает практика, слишком велики преимущества новой технологии. Кроме того, что может помешать банкам создать свою цифровую валюту, изменив правила игры в свою пользу? История денег доказала, что власти со временем присваивают инновации. Не факт, что и эта валюта избежит такой участи.

Может ли в Молдове появиться своя криптовалюта?

Статус криптовалюты в Молдове не определен законодательством, т.е. различные операции с криптовалютой невозможны, пока НБМ не признает её платёжным средством. Согласно закону, чтобы интегрировать любую электронную валюту в отечественную экономику, регулятор должен её зарегистрировать.

- Все другие случаи - это индивидуальные решения физических лиц, которые берут на себя все риски, связанные с криптовалютой. То есть от государства они не могут ждать никакой защиты от мошенничества. В данном случае физические лица никаким образом не могут быть защищены и должны это понимать, - отметил экономический эксперт Сергей Гайбу.

Не так давно молдавский регулятор высказался по данному поводу, признав, что как на международном рынке платежных услуг, так и на местном всё чаще стали применять некоторые операции с виртуальной валютой - биткоином, литекоином (ответвлением биткоина). В сообщении Нацбанка также отмечается, что криптовалюта не выпускается и не гарантируется ни НБМ, ни другими госорганами. Но её используют как юридические, так и физические лица в качестве альтернативы денежных средств.

- Сегодня всех пугает полная бесконтрольность криптовалюты, - говорит Сергей Гайбу. - Естественно, эта проблема остро стоит во всем мире, и принимаются какие-то меры по ее ограничению, ведутся дебаты на международном уровне, утверждаются определенные законы. На территории Молдовы запрещено оперировать криптовалютой, активно продвигать её как юридическим лицам, так и физлицам. Но есть лица, которые могут брать на себя риски, понимая, что все они полностью ложатся на них.

При этом не исключено, что в Молдове может появиться собственная криптовалюта. Для этого есть условия, включая и то, что существует настоящая денежная масса - леи в качестве эквивалента данной валюты, которая выпускается для оборота в соответствующей системе. Также есть необходимые законодательные нормы, которые регламентируют данный вид деятельности. Таким образом, операторы валют электронных единиц могут получить лицензию и оперировать ею.

Директор IT-компании Deeplace Вячеслав Кунев утверждает, что для появления своей критовалюты как законного платежного средства Нацбанк должен это признать в рамках законодательства.

- Согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах, никто не может запретить запустить свои криптоденьги. А если у нас появится криптовалюта, но её будет контролировать, к примеру, Нацбанк, тогда она потеряет смысл как криптовалюта и ничем не будет отличаться от обычных электронных денег. На самом деле, если какая-то страна говорит, что она хочет принять криптовалюту, она просто хочет сделать другой вариант электронных денег.

Криптовалюта как биткоин - это, прежде всего, децентрализованная система, где нет единого центра, который может изменить условия. Её никто не контролирует, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом и заключается суть биткоина.

Появится ли биткоин в Молдове? В Молдове легитимны только те платежные средства, у которых есть владелец или представитель. У биткоина нет владельца. Это некая распределенная компьютерная сеть. Кто её может представлять? Нужно принимать новое законодательство. Официально она не может появиться, а формально она давно есть, - сказал Вячеслав Кунев.

Нет спроса

Необходимость использования электронных валют определяется тем, как часто пользователи используют электронные платежные системы для совершения расчетов через сеть. Плюс электронной валюты в том, что оперирование идёт быстрее, чем классическими методами платежа.

По словам Сергея Гайбу, к сожалению, в Молдове, если сделать прагматичный анализ, низкая стоимость рабочей силы для того, чтобы оправдать экономию времени. Даже классические электронные магазины крайне редко используют электронные платежи. На молдавском рынке много сайтов, где указаны цены, комфортабельная система поиска продукции, но очень мало ресурсов, на которых можно сделать полный цикл платежа и получения продукции на дом.

Пока все это неоправданно, кроме некоторых услуг, которые можно сделать виртуально. К примеру, у Orange и Moldcell хорошая система платежа по всем каналам. А за продовольственную продукцию платеж, в основном, идёт при передаче продукции. Это обусловлено и тем, что территория Молдовы маленькая плюс основные рынки сосредоточены в Кишиневе и Бельцах.

Владислав Бордеяну