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СИБ находится в зачаточной стадии развития, мнение
27.10.2017

Служба информации и безопасности находится в зачаточной стадии развития по сравнению с молдавскими реалиями. Такое мнение высказали участники передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Блогер Вячеслав Балакчи считает, что СИБ по-прежнему является учреждением советского типа и находится в зачаточной стадии развития по сравнению с теми социальными реалиями и региональными проблемами, с которыми сталкивается Республика Молдова.

Говоря о „краже миллиарда”, блогер указал, что Служба информации и безопасности должна была представить отчёты в парламенте и принять участие в слушаниях по ситуации, сложившейся в банковской системе, а не представлять секретные отчёты.

Аналитик Виктор Гурэу утверждает, что в ходе реформ, которые начались в сфере безопасности, упор делается на устаревшие механизмы и процедуры. По его словам, Республика Молдова, будучи молодым государством и имея многочисленные внутренние уязвимости и внешние угрозы, должна быть способна проводить анализ всех этих аспектов, а для этого нужны люди, обладающие необходимыми навыками.

По мнению Виктора Гурэу, в Молдове отсутствует системный подход к будущему.


 
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