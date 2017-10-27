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Дан Балан: в Бухаресте правительство хотело нашего воссоединения (O-Zone)
27.10.2017

Популярный эстрадный певец из Молдовы Дан Балан рассказал в интервью российскому СМИ о том, произойдет ли воссоединение группы "О-Zone"

Певец и композитор из Молдовы Дан Балан признался, что в Бухаресте его просили о воссоединении группы "О-Zone". Правда, на один день.

"В этом году, спустя 12 лет, на День Европы, в мае, в Бухаресте нас очень попросило правительство, чтобы мы воссоединились на один день. Ну а совместные проекты нам уже не интересны.

С тех пор много чего изменилось. Наши фаны выросли, у меня своя история, у ребят — своя. Если бы было предложение большого совместного тура, может, согласились бы. Я пою несколько "озоновских" хитов на концертах", — рассказал Балан в интервью изданию КП.

Певец также сообщил, что записал альбом с Румынским симфоническим оркестром. Но о выходе пластинки в свет, по его словам, рано пока говорить.
"Выйдет, но не сейчас. Он получился слишком art. Поэтому я подумал, что после большой паузы, когда люди меня немного подзабыли, лучше выпустить что-то более коммерческое. Тогда и art-овый пойдет хорошо", — отметил Балан.

Группа "О-Zone", лидером которой был Дан Балан, приобрела всемирную популярность после выхода сингла "Dragostea Din Tei". Эта песня стала настоящим хитом конца 90-х и начала нулевых. Слова "nu mă, nu mă iei" были на слуху у многих любителей музыки по всему миру.
Кстати, накануне выступления в Бухаресте О-Zone воссоединился, все-таки, в Кишиневе. Любят музыканты свою родину, чтобы ни говорили злопыхатели…

Dan Balan - Despre Tine Cant

Ион Бурзум


 
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