10 молдавских вин, которые помогут справиться с осенней хандрой

Александра Буга, Инна Шангина

Пришла настоящая осень, лёгкие куртки уступили место тёплым пальто, «эйр форсы» заменили кеды, и вместо лёгкого розе хочется сладкий и тягучий «айс вайн». С холодами и туманами пришла и осенняя хандра, которая тихо шепчет: «В эти выходные дружок, мы с тобой сидим дома. Подготовь для меня что-то согревающее».

Вместе с профессиональным сомелье Инной Шангиной мы выбрали 10 молдавских вин, которые идеально сочетаются с нежеланием выходить из дома.

1.

Начнем с разрушения стереотипов. Что вы знаете о портвейне? Слава «трёх топоров», легендарного короля анархии, крепкого пойла рок-н-ролльщиков осталась в лохматых 90-х. Сегодня портвейн – изысканный солнечный и недешёвый напиток, чей авторитет приходится восстанавливать

Port Mereni (2004) – крепкое вино производства «Дионисос-Мерень» — винзавода, расположенного в самом центре Молдовы, в селе Мерений Ной.



Свою сладость этот напиток приобретает естественным образом, бочки с вином выкатывают на открытые площадки и дают ему как следует настояться в солнечных лучах. Так, напиток получает естественную крепость, всего 15 градусов, что делает его мягче и нежнее классических крепких портвейнов (18-19 градусов).

Вино Port Mereni урожая 2004 года создано из винограда сорта Каберне-Совиньон. У него приятный красно-коричневый оттенок и, подаренный солнцем, тонкий ореховый аромат.

«Это вино идеально для домашнего вечера, — рассказывает Инна, — оно создает особое умиротворённое настроение, успокаивает и греет. Этот портвейн поможет справить и с осенними простудами. Главное, во всём знать меру».

В винотеках стоимость Port Mereni около 350 леев.

2.

Легендарный херес Shervin Ialoveni (1990).

Когда-то о молдавском «хересе» знал весь Советский Союз. Завод «VINURI IALOVENI » по-прежнему занимается производством этого крепкого янтарного напитка, в технологии приготовления которого используется уникальный вид испанских дрожжей, которые на поверхности виноградного сусла образуют дрожжевой слой — так называемый флор (от испанского flor – цветок).

В нашем светло-янтарном Shervin, мы найдём аромат яблок и груш в сочетании с терпкостью грецкого ореха.

Всё что нужно знать о магическом действии этого напитка, сказал Шекспир: «Добрый херес производит двоякое действие: во-первых, он ударяет вам в голову и разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости, мрачности и грубости, делает ум восприимчивым, живым, изобретательным, полным легких, пылких, игривых образов, которые передаются языку, от чего рождаются великолепные шутки. Второе действие славного хереса состоит в том, что он согревает кровь; ведь если она холодная и неподвижная, то печень становится бледной, почти белой, что всегда служит признаком малодушия и трусости; но херес горячит кровь и гонит ее по всему телу. Она воспламеняет лицо, которое, как сигнальный огонь, призывает к оружию все силы человека, этого крохотного королевства; и вот полчища жизненных сил и маленькие духи собираются вокруг своего предводителя — сердца, и оно, раззадорившись и гордясь такой свитой, отваживается на любой подвиг, — и все это от хереса.»

В общем, полегче с хересом и без подвигов.

Стоимость в винотеках от 170-200 леев.

3.

Lupi от Gitana Winery урожая 2012 года – красное сухое вино премиум класса.



К классическому купажу «Бордо» из каберне-совиньона и мерло добавили задорный грузинский саперави. Он придал вину еще больше яркости, силы и подарил приятную согревающую терпкость. Lupi радует глаз интенсивным рубиновым цветом с фиолетовыми отблесками, оставляющими на стенках бокала живописные танинные рисунки. Вино обладает ароматом спелых черных ягод, темного шоколада и кофе с тонкими древесными нюансами.

Элегантное, сбалансированное и одновременно страстное вино Lupi несомненно оценят любители изысканных вкусов и долгого терпковатого послевкусия.

Стоимость бутылки — 230-250 леев.

4.

Roșu Împărat – сказочное вино от маленького, но очень перспективного винодельческого предприятия Minis Terrios, открывшегося в 2013 году.

Этикетка гордо гласит: «Вино, рожденное в Республике Молдова для того, чтобы вдохновить весь мир».

В составе местные сорта винограда фетяскэ нягрэ и рарэ нягрэ, в сочетании с каберне совиньон, создали удивительный микс с букетом ароматов горькой черной черешни, тонкими нотками эвкалипта и горького шоколада.

«Глубина красно-бордовых оттенков, играющих в бокале Roșu Împărat, будто переносит в осенние Кодры. Это вино пробуждает желание бесконечно долго гулять по лесу, наполенному запахами древесной коры, яркостью красок и звонким пением природы, приветствующей первые холода. Вино хорошо сочетается как с приготовленным на костре мясом, так и с традиционной молдавской выпечкой – горячими плацындами с творогом, капустой и тыквой.

5.

Маленькая семейная винодельня KaraGani, расположенная на юге Молдовы, как и положено, дарит южное тепло.



В наптике чувствуется гостепреимство винного подворья «KaraGani» семьи Червен.

«Это вино – сосредоточение всей силы, энергии и мощи Гагаузского темперамента в одном бокале», — говорит наш винный эксперт Инна Шангина, — все вина этой семьи сочетают в себе насыщенный вкус, уютное тепло «своего» вина и безукоризненное качество, благодаря современному оборудованию и знанию лучших технологий виноделия».

6.

Для тех, кто ещё не готов отказаться от розе, мы рекомендуем Rose Et Cetera 2016 года.

Небольшое семейное производство славится своими розовыми винами.

«Нежный купаж каберне совиньон, шираза и мальбека отличается земляничным цветом и ароматом, легким освежающим и сбалансированным вкусом с оттенками белой вишни и грейпфрута».

Розе точно не испортит вам вечер, разве что ненадолго развеет образ непонятной и драматичной особы.

Цена за бутылку от 60 до 80 леев.

7.

Совиньон блан — сорт-бестселлер, белое вино, на 99% присутствующее во всех винных картах, яркое, открытое, фруктовое и, как принято говорить, «хрустящее» от кислотности. А как насчёт Fume Blanc?

Совиньон выдержанный в дубовой бочке (для белого совиньона выдержка в бочках очень нетипична) оказался сложным и насыщенным, глубоким с почти кремовой текстурой, а типичный крыжовник и белая смородина в нём подвялены, как будто слегка тронуты солнцем.

«Еще бы немного тумана, и это вино, подобно маслу, можно было бы резать ножом», — добавлят Инна.

Fautor выпустил свой Fume Blanc 2015 года из 100% cовиньон блана. Главные акценты — аромат маракуйи, тропических фруктов и цитрусовых. неповторимость букета.

Это однозначный друг живописной осени.

8.

Chardonnay Botrytis 2013 года — высококачественное белое десертное вино позднего сбора.



В 2016-ом это вино завоевало награды на международных конкурсах в Лондоне, Болгарии и Брюсселе. Произведено на винодельне Chateau Vartely по специальной технологии из винограда сорта Шардоне.

Расскажем удивительную историю создания этого вина.

Виноград на лозе оставляют до накопления в нем максимальной сахаристости. При созревании он поражается особой плесенью — грибком » botrytis cinerea», который запускает процесс «благородного гниения» винограда. Вода из ягод испаряется, а концентрация сахара, соответственно, увеличивается. Так происходит ботритизация, иными словами – натуральное подслащение. Рост и размножение грибка протекает крайне медленно и нестабильно, поэтому производство вина становится еще более трудоемким и долгим процессом. Гроздьями заплесневевший виноград уже не собрать, поэтому ягодки одну за другой срывают вручную.

«Chardonnay Botrytis» содержит 11% алкоголя и 170г сахара, обладает сбалансированной сладостью меда, сложными ароматами спелых яблок, персиков и сухофруктов.

«Вкус насыщенный, концентрированный, несколько тяжеловатый и приторный, но от этого вино только лучше. В послевкусии – легкая приятная горчинка. Напористый черно-золотой дизайн бутылки скрывает волшебный золотистый цвет вина».

Вина из плодов, поражённых благородной плесенью, по достоинству оценят гурманы и эстеты, ценители интересных темпераментных вин.

Стоимость бутылки – 270-300 лей.

9.

Приближающаяся зима не может не захватить с собой в дорогу бутылочку ice-wine.

«Ice Wine Chateau D’or Riesling» от Lion Gri

Производство этого вида вина – очень сложный процесс, с внушительной долей риска. Гроздья винограда сорта рислинг, именно он считается традиционнным для айс-вайнов, оставляют на лозах до первых заморозков. Содержащаяся в ягодах вода кристаллизуется, при этом концентрация незамерзающих кислот и сахаров возрастает. Когда температура воздуха достигает -8 градусов, замерзшие ягоды собирают вручную и сразу же прессуют для получения чистого ледяного виноградного сока.

В результате получается небольшое количество более концентрированного, очень сладкого вина. На изготовление 350 мл такого вина уходит 13-15 кг винограда. Из 50 тонн винограда получается всего 2 тонны вина. Именно поэтому Ice-Wine дороже столовых вин.

«Ice Wine Chateau D’or Riesling» от Lion Gri урожая 2009 года – один и первых произведенных в нашем регионе ледяных вин. Виноград замораживали исключительно натуральным способом

«Шелковистое, освежающее ледяное вино раскрывается сочными вкусами дыни и персика. Ice Wine Lion Gri – настоящее вино-аристократ».

Цена около 400 леев за бутылку.

10.

Для тех, кого тянет на приключения мы приготовили бутылочку игристого «Blanc de Noirs» от Cricova.

Возможно вы удивитесь, но это белое игристое Extra Brut создавалось из красного сорта винограда Pinot Noir урожая 2013 года по классической французской технологии.

«В каждом бокале воздушного золотистого напитка ракрывается нежный букет вкусов и ароматов. Минеральная свежесть тонкой жемчужной пены подчеркнута нюансами фруктов и цветов. Если на столе бокал игристого, все вокруг становится воздушным, легким, романтичным и каким-то праздничным», продолжает сомелье.

Цена за бутылку очень привлекательна, всего 130 леев. Так что этому вину, определенно, быть в осенней коллекции.