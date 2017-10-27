ЦИК: на выборах 2018 года электронного голосования не будет

Концепция электронного голосования не будет применена на парламентских выборах 2018 года. Об этом, как передедает tribuna.md, объявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу.



«На парламентских выборах 2018 года голосования посредством интернета не будет. Необходимо сначала тщательно изучить этот вопрос со всех точек зрения», — заявила Руссу в интервью для радиостанции Europa Liberă.

«Переход на интернет-голосование непростая процедура. Необходимо определиться со способами голосования – предварительным или в режиме реального времени… Есть много технических аспектов, которые требуют тщательной проработки, в том числе с законодательной точки зрения. Мы сейчас хотим протестировать саму концепцию. Будет определена фокусная группа, потом проведено электронное голосование, а потом оценены результаты этой процедуры. Лишь после этого мы приступим к разработке нормативно-правовой базы», — заявила Руссу.

По словам чиновницы, концепцию намерены протестировать на предстоящих выборах, но для этого, вопрос должен быть внесен в расходную часть проекта бюджета на следующий год