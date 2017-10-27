ЦИК: на выборах 2018 года электронного голосования не будет

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Политика
Концепция электронного голосования не будет применена на парламентских выборах 2018 года. Об этом, как передедает tribuna.md, объявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Алина Руссу.
«Переход на интернет-голосование непростая процедура. Необходимо определиться со способами голосования – предварительным или в режиме реального времени… Есть много технических аспектов, которые требуют тщательной проработки, в том числе с законодательной точки зрения. Мы сейчас хотим протестировать саму концепцию. Будет определена фокусная группа, потом проведено электронное голосование, а потом оценены результаты этой процедуры. Лишь после этого мы приступим к разработке нормативно-правовой базы», — заявила Руссу.
По словам чиновницы, концепцию намерены протестировать на предстоящих выборах, но для этого, вопрос должен быть внесен в расходную часть проекта бюджета на следующий год
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