Зинаида Гречаный: "У ПСРМ есть реальные шансы сформировать Правительство и руководство Парламента в результате парламентских выборов"

Андриана Кептине

В рамках интервью порталу ТРИБУНА, председатель Партии Социалистов Республики Молдова, Зинаида Гречаный рассказала о проблемах, стоящих перед ней и о мере в которой удалось их решение, как она расценивает начало нового политического сезона, на каком этапе находится кампания по сбору подписей граждан в поддержку президентской формы правления, каковы шансы отправить в отставку примара столицы через референдум и др.

T.: Г-жа Гречаная уже более десяти месяцев Вы возглавляете самую влиятельную партию в Молдове. Каким был для Вас и для партии этот период?

З.Г.: Сложным и ответственным – как для меня, так и для партии. Впрочем, так было и до прошлого года. Ведь я не пришла в партию вчера, с этой командой я с 2011 года. Для нас это время постоянной политической борьбы, отстаивания интересов Республики Молдова и простых граждан.

Понятно, что с конца прошлого года, когда Игорь Додон был избран Президентом Республики Молдова, усилилось противостояние наших политических оппонентов, которые не смогли смириться с тем, что лидер социалистов получил рекордную в истории Республики Молдова поддержку граждан.

Игорь Додон по-прежнему остается лидером Партии социалистов. Президент реализует свою избирательную программу – программу представителя ПСРМ. И, конечно, мы поддерживаем все инициативы президента, так как эта деятельность имеет непосредственное отношение к программным целям и задачам партии.

В то же время нам приходится заниматься активным партийным строительством, так как наша команда растет, структура партии развивается. Большое внимание мы уделяем работе с нашими избирателями, причем эта работа ведется практически ежедневно по всей республике.

T.: С какими проблемами Вы столкнулись и какие меры предприняли для их решения?

З.Г.: За это время были различного рода провокации, в основном со стороны наших политических оппонентов. Насколько мы с ними справились – об этом свидетельствуют результаты социологических опросов и высокий рейтинг партии.

Главная же проблема сегодня не только для Партии социалистов, но и для всей нашей страны – это узурпация власти демократической партией. Нарушая законы и Конституцию РМ, нелегитимная правящая власть делает все для того, чтобы принизить пост всенародно избранного президента, урезать его полномочия, а значит – лишить его возможности работать в интересах молдавского государства.

Однако президента избрал народ, и никто не может отнять у народа право выбора – ни «ночное» правительство, ни перекупленное парламентское большинство. Президент сегодня — это единственный легитимный представитель народной власти.

Партия социалистов будет добиваться всеми законными способами отставки этой нелегитимной власти, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов.

T.: Какую деятельность/проект/акцию ПСРМ в этот период Вы считаете имевшей наибольшее влияние?

З.Г.: В первую очередь, это реализация инициативы о референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста примара Кишинева. Инициативу социалистов поддержали все фракции в Муниципальном совете Кишинева, кроме либералов. Хочу отметить, что подготовка референдума — это сложная юридическая процедура, которая требует соблюдения всех формальностей. Мы прошли уже большую часть пути: было собрано 80 тысяч подписей граждан столицы за отставку Киртоакэ. Сейчас мы на финишной прямой – ЦИК назначил на 19 ноября проведение референдума по отставке Дорина Киртоакэ. Это не просто.

T.: Как бы Вы оценили начало нового политического сезона?

З.Г.: Ситуация в стране очень нестабильная. Нелегитимная власть, не пользующаяся доверием людей, фактически отказала в доверии своему народу. Власть выдвигает те законопроекты, которые однозначно приведут к гражданскому противостоянию в обществе – о запрете трансляции российских программ, о внесении в Конституцию курса на евроинтеграцию, о замене в Основном законе молдавского языка на румынский.

Вместо того, чтобы заниматься восстановлением и развитием экономики, заботиться о повышении уровня благосостояния народа, решении проблем простых граждан, власть вбрасывает в общество темы, которые однозначно вызовут обострение противостояния в обществе. К сожалению, сегодня правящий режим является самым дестабилизирующим фактором в Молдове.

T.: На каком этапе находится кампания по сбору подписей в поддержку президентской формы правления?

З.Г.: 9 октября Республиканский Совет Партии социалистов принял решение начать кампанию по сбору подписей за переход к президентской форме правления в Республике Молдова. Официально кампания запускается в субботу, 28 октября. До этого нами была проведена большая подготовительная работа, в том числе в территориях. В настоящее время формируются группы добровольцев-активистов, которые будут собирать подписи.

В субботу, когда партия проводит с Единый информационный день, мы начинаем разъяснительную кампанию по республике. В этой работе будет задействована вся партийная команда социалистов.

T.: Каковы шансы того, что референдум об отставке примара столицы увенчается успехом?

З. Г.: Мы считаем, что очень хорошие, потому что примар показал полную свою некомпетентность. Сейчас это стало ясно даже его сторонникам. А успех будет зависеть от активности горожан – они смогут навести порядок в столице, только если изберут другого примара – работоспособного и эффективного, болеющего за свой город.

T.: Какие цели стоят перед ПСРМ до следующих парламентских выборов?

З.Г.: Цели Партии социалистов изложены в Резолюции XIV Внеочередного съезда ПСРМ, принятой 18 декабря 2016 года. В частности, на съезде было отмечено, что «для всецелой реализации программных документов Партии, Программы развития страны, Концепции федерализации Молдовы и других основополагающих документов, необходимо в кратчайшие сроки добиться досрочных парламентских выборов».

Тогда же Партия социалистов заявила, что не будет сотрудничать с нынешним олигархическим режимом и не вступит в коалицию с нынешними партиями власти.

Для реализации поставленных целей, нам нужно будет собрать подписи за президентскую республику, добиться консолидации наших сторонников, провести референдум и готовиться к парламентским выборам.

Мы будем использовать все политические рычаги для продвижения инициатив президента, социальной защиты наших граждан и поддержки бизнеса.

T.: Каковы шансы ПСРМ получить полную власть в государстве в конце 2018 года — начале 2019 года?

З.Г.: У Партии социалистов есть реальные шансы сформировать правительство и руководство парламента в результате парламентских выборов. По всем социологическим опросам, ПСРМ является партией с наибольшим рейтингом доверия. На выборах партия может набрать свыше 51 мандата и получить в парламенте абсолютное большинство, что позволит сформировать и правительство, и руководство парламента.

Полнота власти необходима Партии социалистов для того, чтобы реализовать свою программу и решать серьезнейшие задачи, стоящие перед обществом и перед страной.

Мы также считаем, что в условиях хаоса и нестабильности стране нужен сильный лидер с широкими полномочиями, который сможет консолидировать все здоровые силы общества, эффективнее решать вопросы развития экономики, социальной поддержки населения, отстаивать государственную независимость и нейтралитет, восстановить стратегические отношения с Россией, добиться воссоединения страны и установления взаимовыгодных отношений с Евросоюзом.

Т.: Благодарим Вас!