Владимир Односталко: «Я категорически против разрушения государственной монополии на онкологическую помощь»

Марина Тимотин

В последнее время правящая ДПМ немало говорит о социальных вопросах. Но будут ли они решены на самом деле? 19 октября депутаты большинством голосов приняли в первом чтении закон, отменяющий монополию государства на лечение рака. Если он будет принят окончательно - государственные деньги перетекут из онкоинститута в частные медицинские центры, а врачи будут приглашать больных из государственных медучреждений в частные, убежден депутат от ПСРМ Владимир Односталко. Кто-то больше всего озабочен тем, что онкобольные продают квартиры и увозят деньги в зарубежные клиники. Но думать нужно о другом: как модернизировать государственный онкоинститут и улучшать качество услуг, как на государственном уровне решать вопросы здравоохранения и пенсионного обеспечения, считает депутат.

«Цены на оказание услуг онкопомощи в частных клиниках будут выше»

- Проект изменения закона об охране здоровья, снимающего ограничения для частных клиник на лечение рака, еще в 2015 году предложили депутат-коммунист Оксана Доменти, демократы Андриан Канду и Борис Головин. Это было тогда, когда коммунисты проголосовали за кабинет Кирилла Габурича и составили миноритарное правительство. И вот недавно, 19 октября, за проект проголосовали все депутаты парламентского большинства, либералы и оставшиеся депутаты из фракции ЛДПМ.

Я категорически против разрушения государственной монополии на онкологическую помощь. Нужно провести аудит системы, изучить потребности и выяснить, какое оборудование может быть использовано из числа тех аппаратов, что хранятся на складах. Нужно подготовить специалистов для работы на новом оборудовании, решить другие задачи. Словом, необходим план модернизации онкопомощи с конкретными действиями и сроками внедрения.

Во всех странах есть выбор: государственная либо частная онкологическая помощь. Цены – разные. У нас они тоже разнятся. Приведу цены на медицинские услуги не онкологической помощи в молдавских частных и государственных больницах. В частной клинике операция удаления гланд стоит 8000 лей, а в республиканской клинической больнице до подорожания стоила 2000 лей. Национальная компания медицинского страхования выплачивает 5000 лей частной клинике, с которой заключен договор, 3000 лей платит пациент. РКБ за такую же операцию получает от НКМС только две тысячи. А что мы увидели в каталоге новых цен на медицинские услуги, которые приняло правительство с февраля текущего года? Резекция желудка фигурирует в перечне несколько раз под разными ценами: от 500 до 1500 лей. Сколько я ни консультировался с врачами, мне говорили: речь идет об одной и той же процедуре.

Понятно, что цены на оказание услуг онкологической помощи в частных клиниках будут выше. С принятием этого закона НКМС будет заключать контракты с частными клиниками, и существенно большая часть денег за одни и те же процедуры онкобольным будет перетекать из средств компании в частные клиники. Что останется онкоинституту? И когда я сказал на заседании парламента, что для частных клиник это будет золотая жила, - я говорил о том, что для них это момент заработка. К сожалению, частные клиники смотрят на систему здравоохранения с позиции: рентабельно или нет.

НКМС - это публичные деньги, которые надо контролировать. Принятие закона убьет окончательно государственную помощь онкобольным. В законе записано, что частным клиникам дается право на диагностику, лечение и профилактику. Докладчик ввел депутатов в заблуждение, говоря о том, что будет передана только радиология. Это означает, что частные клиники не будут дополнять своими услугами лечение пациентов в госклинике, а будут полностью заменять его.

Очень остро стоит еще одна важная проблема. Врачи государственных клиник направляют больных в частные, где работают по совместительству: говорят, что в государственной клинике якобы нет необходимых медицинских изделий. Я приводил пример с операцией по стентированию сосудов, когда удалось выяснить, что стенты на самом деле есть. В целом это деликатный момент, он может раздражать врачей, но надо учитывать, что люди это обсуждают.

2 миллиона на раздачу шприцев наркоманам?

- 2 миллиона лей из госбюджета будет выделено на шприцы, презервативы и салфетки для наркоманов. Будут ли это способствовать снижению наркомании? Можно ли использовать эти средства более действенно?

- По неофициальным подсчетам, в Молдове 50 тысяч наркоманов, по официальным – 12. На борьбу с ним мобилизованы медицинские учреждения и правоохранительные органы. В лечении наркозависимых используют метадоновую программу, которая подходит только для лечения от пристрастия к кокаину и героину. Но это дорогие наркотики, таких зависимым – меньшинство. Другая часть вопроса – это задержание наркодельцов. Количество задержаний значительно увеличилось в последние два - два с половиной года. В результате количество наркозависимых граждан увеличивается, возраст их молодеет, они беднеют, а Молдова вырывается в лидеры по транзиту наркотиков в Россию.

Программа в 2 миллиона лей - раздача шприцев, презервативов и салфеток - никак не поспособствует снижению вреда от наркомании. С одной стороны, бесплатный шприц на время обезопасит процедуру приема наркотиков, но зависимость останется. С другой стороны, никто не дает гарантий, что этим шприцем не воспользуется друг наркомана или подружка.

Борьбу с наркоманией надо начинать с профилактики, и именно на это надо направлять деньги. На первом этапе это работа в детском саду, когда формируется духовный стержень ребенка и закрепляется привычка: что такое хорошо и что такое плохо. Следующий этап - подготовка психологов и включение в штаты гимназий и сел единицы психолога. Большое количество сельских детей находятся в ситуации риска, потому что остались без родителей, и только три сельских примэрии смогли включить в штаты психолога – нет денег.

Потребление наркотиков – это получение удовольствия. А какие еще удовольствия есть у молодежи, кроме городских и сельских баров? Городские кинотеатры есть только в Кишиневе и Бельцах, публичные библиотеки финансируются по остаточному принципу, как сказала Моника Бабук, спортивные площадки застраиваются многоэтажными домами, бесплатные кружки по интересам для социально уязвимых детей не действуют. Вот на что нужно направлять деньги.

Если человек становится наркозависимым - после лечения в наркодиспансерах он вновь возвращается к потреблению наркотиков. Лечение необходимо, но оно должно быть более эффективным. Опыт Украины показывает: можно возвратить к нормальной жизни от двух до четырех из десяти наркозависимых.

Никакого пенсионного калькулятора не будет

- ДПМ утверждает, что опережающими темпами проводит валоризацию пенсий, обещает пенсионный калькулятор. На самом деле валоризированные и индексированные пенсии не доходят до среднего прожиточного минимума, а процедура назначения пенсий крайне непрозрачна.

- 16 декабря 2016 года на представлении проекта пенсионной реформы в парламенте министр труда, социальной защиты и семьи рассказал о механизме и методологию внедрения калькулятора. Калькулятор был заявлен как техническое средство транспарентности. Обещали его внедрить в течение трех месяцев до момента первой индексации, до 1 апреля. Сделать это невозможно.

Во-первых, сама национальная касса социального страхования еще на этапах разработки пенсионной реформы давала негативные заключение по реформе. Но власти торопились, чтобы закон о пенсионной реформе промульгировал прежний президент. Того же требовали международные эксперты, ставя это условием перечисления денег.

После промульгирования закона НКСС столкнулась с проблемами: невозможно внедрить многие положения реформы, нет механизма. Так, для загрузки калькулятора на сайт НКСС или министерства необходим алгоритм, по которому гражданин будет его использовать. Его нет. Сам пользователь может не знать каких-то нужных параметров или ошибиться при подсчете стажа работы и объема выплаченных взносов. Более того, индекс, на который умножается исходный стаж работы, в законе о реформе - 1,4, а в постановлении правительства по внедрению этой реформы – 1,35. Какой использовать? Это нарушение закона и грубое воровство стажа. Но на наш запрос о нарушении закона Конституционный суд до сих пор не дал ответ.

Вторая проблема, препятствующая внедрению калькулятора, это отсутствие у гражданина всех данных для внесения их в алгоритм. Допускаю, что может быть создана какая-то база данных по каждому персональному коду. Но сейчас, я уверен, этих данных нет. Очевидно, что калькулятор необходим новой волне пенсионеров.

- На что могут рассчитывать пенсионеры, исходя из обещаний правительства?

- За бортом валоризации остались те, кто стал пенсионером до 2000 года. Для 87-88 тысяч пенсионеров увеличение пенсии будет проходить в виде индексации ежегодно с 1 апреля. Ничего другого не будет.

Применительно к тем, кто вышел на пенсию в 2001-2008 годах, валоризация не завершена из-за отсутствия средств, и власти это признают. Деньги на валоризацию должны были заложить в бюджет социального страхования. Но сейчас денег нет. Возможно, планировали изъять средства на валоризацию из внешнего финансирования, но Молдова не получили два миллиарда лей внешних кредитов и 1,9 миллиарда лей грантов. Этих денег не будет.

Но власть продолжает заявлять об успехах и о достоинствах программы валоризации пенсий для тех, кто стал пенсионером в 2009-2011 годах. Для выполнения этой задачи на последние три месяца текущего года необходимо три с лишним миллионов лей. На последнем заседании парламента принимается решение об изменениях в бюджете социального страхования, уменьшают расходы программы дополнительной поддержки социальных уязвимых слоев населения. Это означает, что республиканский фонд социальной поддержки населения не будет оказывать помощь гражданам, если их доход в результате индексации и валоризации достиг суммы в 1500 лей. Хотя средний прожиточный минимум на 1 июля - 1863 лея.

Три года подряд пенсионеры остаются без ежемесячной надбавки в 180 лей, если в результате апрельской индексации их пенсия составляет более 1500 лей. Сейчас к 1500 лей подтянулись и те, у кого пенсия увеличена в результате валоризации, но надбавку они потеряли. Необходимо, чтобы этот минимум был приравнен к среднему прожиточному минимуму.