Киллер Виталий Прока представил новые детали об организованном Плахотнюком заказном убийстве

Лидер правящей в Молдове Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк является заказчиком убийства «черного банкира» Германа Горбунцова.

Ведущий программы ”Cabinetul de umbră” на телеканале Jurnal TV Вал Бутнару анонсировал в четверг, что Виталий Прока предоставил эксклюзивное интервью телеканалу Jurnal TV, которое будет показано 2 ноября, в 20.00.

«Да, я был тем, кто нажимал на курок, но пожелание и заказ на все это пришло совершенно с другой стороны», - заявил в интервью Прока, находящийся в одной из тюрем в Бухаресте.

«Он замышляет, дает приказ и это исполняется. Я несу ответственность за то, что сделал и думаю, что придет время и тебе ответить за то, что ты заказал», - отметил Прока, говоря о Плахотнюке. В то же время, заключенный предупредил съемочную группу о возможном давлении на журналистов после этих разоблачений.

В этой связи, ведущий передачи Вал Бутнару публично обратился к Плахотнюку: «Я обращаюсь к Il Coordonatore: со следующего четверга ничто уже не будет, как раньше». «Конечно, после того, что мы узнали, мы будем предельно внимательны и осторожны. Но, позаботься и ты, Координатор. Чтобы не случилось что-либо с телеканалом Jurnal TV или с кем-то из наших журналистов», - подчеркнул Бутнару.

Он также отметил, что в четверг «мы расскажем про эту тему для того, чтобы поставить точку на затянувшихся дискуссиях о захваченном государстве».

Ранее со ссылкой на переданные киллером Виталием Прокой документы сообщалось о том, что основным организатором заказного убийства «черного банкира» Германа Горбунцова и руководителем транснациональной сети киллеров является сам Владимир Плахотнюк, пытающийся направить следствие по ложному пути, отводя от себя все подозрения.