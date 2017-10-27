Чебан: Возвращение Киртоакэ станет худшим ударом по бюджету

Расследование по делу примара Кишинева - не более, чем фарс, и он не получит реальное обвинение, - заявил председатель фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

Как предает "ИНФОТАГ" он сообщил на пресс-конференции в четверг, что "данное дело преследует две цели - превратить Дорина Киртоакэ в политическую жертву и отвлечь внимание общественности от его халатной деятельности, которая фактически привела столицу к грани банкротства".

"Этому единогласно способствуют Либеральная партия, Демпартия, а также PAS и Платформа DA, которые заинтересованы в сохранении сегодняшнего состояния дел в столице", - сказал Чебан.

По его словам, "люди, замешанные в коррупции - такие как Нистор Грозаву и Игорь Гамрецкий - сегодня находятся на свободе. То же самое будет с делом Киртоакэ. Сейчас некоторые СМИ раздувают информацию о том, что Киртоакэ не разрешили участвовать в референдуме, вновь делая из него жертву. Но почему так долго тянется дело? Если в течение полугода нет реальных фактов его вины, то пусть выходит из-под домашнего ареста и участвует в плебисците, защищая просчеты своей деятельности", - сказал Чебан.

Он также считает спекуляциями утверждения о том, что на проведение референдума будут неоправданно израсходованы бюджетные средства (по расчетам ЦИК, проведение референдума обойдется в 9 млн. леев).

"Приведу такой пример - один из экономических агентов до сих пор не заплатил за аренду муниципальной собственности примэрии 7 млн. леев. Необходимые финансы будут найдены - нужно понимать, что возвращение Киртоакэ на должность станет худшим финансовым ударом по бюджету, нежели расходы на проведение референдума", - сказал социалист.

Он подчеркнул, что деятельность примара Дорина Киртоакэ привела к полному краху жилищно-коммунального хозяйства, что выражается почти в миллиарде леев долгов, которые лягут на плечи кишиневских налогоплательщиков.

"Одно из наиболее прибыльных муниципальных предприятий - Apa Canal - почти банкрот и нуждается во внешней финансовой помощи. Сюда можно прибавить и некачественный ремонт дорог с постоянными растратами, и дело о платных парковках, которые грабили бы всех жителей столицы", - возмутился Чебан.

Он считает, что "референдум - это реальный шанс добиться отставки самого худшего в истории Кишинева примара".

"Это шанс для Кишинева на развитие в будущем, и жители столицы, которые хотят перемен имеют право выразить свое мнение", - заключил Чебан.