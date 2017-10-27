Михаил Делягин, которого не пустили в Молдову: меня высылают из страны как нежелательный элемент

В пятницу в Молдову не пустили известного российского политолога Михаила Делягина. Как сообщила депутат молдавского парламента от Партии коммунистов Инна Шупак, Михаил Делягин был приглашен Партией коммунистов и Партией европейских левых для участия в международной конференции, посвященной 100-летию Октября.

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия в Госдуме С.М.Миронова, научный руководитель Института проблем глобализации, издатель и главный редактор журнала " Свободная мысль" (до 1991 - "Коммунист") Михали Делягин описал случившееся на сайте delyagin.ru.

Это было очень интересно, - отметил Михаил Делягин, - у меня забрали паспорт, передали его специальному инспектору безопасности, он вежливо, по имени-отчеству, на неплохом русском попросил меня пройти за кабинки паспортного контроля, то есть юридически - на территорию Молдавии, после чего стал меланхолично бродить с моим паспортом в руке между своим кабинетом и какими-то другими людьми в черной униформе пограничников. Во время одного из проходов мимо меня он углом рта сказал: "Не волнуйтесь, мы почти с каждого вашего рейса кого-то возвращаем".

По словам Делягина, так продолжалось, пока паспортный контроль не прошел весь рейс. Паспорта также отобрали еще у двух человек (оба - граждане России), но одному вернули почти сразу же, а другому быстро, минут через 20.

- Мы с ним поговорили, как товарищи по несчастью, - он оказался представителем крупной российской промышленной группы, которая восстановила в Молдавии несколько крупных по ее меркам заводов. За это он награжден молдавским орденом (ксерокопию наградного листа к которому показывал пограничнику, забравшему его паспорт), но его все равно дважды не пускали в страну вообще и почти всякий раз подобным образом мурыжат на границе. Когда ему вернули паспорт, он ругал, безопасник божился, что это в последний раз, - и было видно, что оба понимают, что так теперь будет всегда, - отметил Михаил Делягин.

Далее, по его словам, его попросили пройти «в кабинетик с двумя стульями».

Безопасник подробнейшим образом стал расспрашивать меня обо всем: кто пригласил, что буду делать, где буду жить, кто я в России, - а я, зевая, старался так же вежливо отвечать. Узнав, что я выступлю, поинтересовался, нет ли у меня текста, - узнав, что есть, попросил его перефотографировать, на что я согласился, так как стремлюсь к максимальному распространению истины. В конце концов, Христос проповедовал проституткам, - чем я лучше первого, а сотрудник молдавских органов безопасности хуже последних?

Михаил Делягин пишет, что затем «безопасник» сказал, что не знает, в чем он виноват, но его высылают из страны «как нежелательный элемент, и дал на ознакомление бумагу о запрете въезда». Он полагает, что объявление его "угрозой" одновременно "национальной безопасности, общественному порядку и общественному здоровью" вызвано тем, что прошлые два раза приезжал в Молдову по приглашению нынешнего президента Игоря Додона и его партии