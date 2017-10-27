Прокуроры возбудили еще одно дело, чтобы дальше держать под арестом местного избранника Феликса Гринку (ВИДЕО)

В середине ноября исполнится год с момента ареста местного избранника от «Нашей партии» Феликса Гринку - срок после, которого, согласно законодательству, он должен быть выпущен на свободу, однако прокуроры в нарушение закона настаивают на его дальнейшем предварительном заключении.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», 25 октября по делу активиста «Нашей Партии» состоялись очередные судебные слушания. По словам адвоката активиста Ивана Черги, на суд Гринку был эскортирован вопреки плохому самочувствию.

«Несмотря на то, что врачи заявили о нежелательности эскортирования Гринку, он был доставлен в суд, в сопровождения медика», — заявил Черга, по словам которого, активисту дали таблетку, имеющую краткосрочный эффект: «Давление упало, а затем дело продолжилось».

Подобная спешка прокуроров продиктована тем, что 16 ноября исполнится год с момента заключения активиста под стражу. По закону срок превентивного ареста не может превышать один год. По-видимому, прокуратура все предусмотрела, возбудив еще одно уголовное дело.

«Было подано заявление о применении меры пресечения по другому уголовному делу, которые расследуется уже полгода. Но до сегодняшнего дня у прокуроров не возникало потребности в помещении его под предварительный арест», — добавил Черга.

Между тем абсурдность ситуации заключается в том, что заявление прокуратуры суд рассмотрит 2 ноября, а, по словам Черги, суд фактически уже принял решение, и отнюдь не в пользу Гринку. В этих условиях Феликс Гринку будет находиться под предварительным арестом на основе двух судебных решений. Адвокат подчеркнул, что это является прямым нарушения прав человека.

«Если суд по второму уголовному делу встанет на сторону прокуроров, со 2 ноября по 16 Феликс Гринку будет находиться под предварительным арестом на основе двух судебных решений. Исходя из практики ЕСПЧ, подобная ситуация просто недопустима», — подытожил Черга.

Феликс Гринку был задержан 17 ноября вечером решением прокурора Виталия Казаку по уголовному делу, которое трижды было закрыто решениями судов Чентру, Рышкань, а также в 2013 году Высшей судебной палаты, признавшей его невиновным. Днем позже он был освобожден под домашний арест. Позднее, 24 ноября, по требованию прокурора Гринку был арестован в зале суда решением Апелляционной палаты.

Очевидно, что Гринку привлек внимание контролируемых олигархом Владимиром Плахотнюком прокуроров в связи с его активной политической деятельностью, а также не скрываемой им резко критической позицией в отношении правящего в Молдове режима Плахотнюка. В частности, он участвовал во всех организованных лидером партии Ренато Усатым акциях против режима, а в последнее время был активным участником протестов против развязанной режимом Плахотнюка травли в отношении адвоката Анны Урсаки