В Молдове объявили оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра

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Общество
Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра по всей стране.
Метеорологическое предупреждение вступает в силу в воскресенье утром в 09:00 и будет действовать до вторника 31 октября до 23:00, сообщает tv8.md.
На севере и в центре страны объявлен оранжевый ветер, а на юге - желтый код. Ожидается, что сила ветра достигнет 15-20 м/с, а 30 и 31 октября до 21-25 м/с.
В этих условиях рекомендуется:
- Стараться не ходить под деревьями;
- Обходить упавшие электрические кабели;
- Не парковать автомобили возле деревьев;
- Укрепить виноградную лозу во избежание обрыва струны;
- Укрепить фруктовые деревья;
- Избегать использования открытого огня.
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