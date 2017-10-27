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Общество
В Молдове объявили оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра
27.10.2017

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра по всей стране.

Метеорологическое предупреждение вступает в силу в воскресенье утром в 09:00 и будет действовать до вторника 31 октября до 23:00, сообщает tv8.md.

На севере и в центре страны объявлен оранжевый ветер, а на юге - желтый код. Ожидается, что сила ветра достигнет 15-20 м/с, а 30 и 31 октября до 21-25 м/с.

В этих условиях рекомендуется:

- Стараться не ходить под деревьями; 

- Обходить упавшие электрические кабели;

- Не парковать автомобили возле деревьев;

- Укрепить виноградную лозу во избежание обрыва струны;

- Укрепить фруктовые деревья;

- Избегать использования открытого огня.


 
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