В Молдове объявили оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра

Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый и оранжевый уровень метеоопасности из-за сильного ветра по всей стране.

Метеорологическое предупреждение вступает в силу в воскресенье утром в 09:00 и будет действовать до вторника 31 октября до 23:00, сообщает tv8.md.

На севере и в центре страны объявлен оранжевый ветер, а на юге - желтый код. Ожидается, что сила ветра достигнет 15-20 м/с, а 30 и 31 октября до 21-25 м/с.

В этих условиях рекомендуется:

- Стараться не ходить под деревьями;

- Обходить упавшие электрические кабели;

- Не парковать автомобили возле деревьев;

- Укрепить виноградную лозу во избежание обрыва струны;

- Укрепить фруктовые деревья;

- Избегать использования открытого огня.