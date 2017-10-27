Рейтинг эффективности банков Молдовы

Moldova-Agroindbank (MAIB), за которым следуют Mobiascancă, Moldindconbank (MICB) и Victoriabank (VB), возглавляет рейтинг наиболее успешных коммерческих банков страны. Рейтинг был составлен экспертами Независимого аналитического центра Expert-Grup. У этих банков подавляющее большинство рассчитанных показателей по-прежнему укладывается в пределы, одобренные практикой банковской деятельности. В частности, эти банки выделяются своей доходностью и рыночными показателями, что подразумевает владение значительной долей внутреннего рынка банковских услуг, передаёт IPN.

Кроме того, их показатели достаточности капитала и ликвидности находятся вблизи среднего значения для банковского сектора, но немного превышают уровень, рекомендованный литературой о банковской деятельности, что характерно для многих банков. Накопив солидный капитал в контексте внедрения норм Базеля-III и имея излишки ликвидных активов, в связи с существующими ограничениями при выдаче кредитов, банки несут альтернативные издержки, отражающие низкий уровень развития отечественной финансовой системы и общего механизма посредничества.

В то же время, в отношении трёх банков (MAIB, VB и MICB) продолжают осуществляться особые режимы деятельности, заключающиеся в тщательном мониторинге и раннем вмешательстве, что означает немного другие условия работы, чем у остальных банков. Тщательный мониторинг этих банков объясняется сохранением у них ряда уязвимостей в сфере структуры акционеров, корпоративного управления и управления рисками, о которых свидетельствует и менее хорошее качество активов.

Далее в рейтинге следуют банки средних размеров, а замыкают его банки с малой рыночной долей или низкой доходностью. Низкий уровень накапливаемой прибыли и низкое качество активов отражаются на совокупных результатах тех банков, которые находятся в нижней части рейтинга. Так, малая доля рынка, занимаемая в большинстве сегментов банковских услуг, или высокая доля кредитов, относящихся к категории проблемных, являются основными элементами, которые в некоторой степени снижают способность отдельных банков подняться вверх в рейтинге общей эффективности банковской деятельности. Тем не менее, эти банки по-прежнему обладают достаточным капиталом и ликвидностью, благодаря своей консервативной инвестиционной политике и гораздо более осторожной политике в сфере кредитования. Кроме того, объём накопленных резервов имеет тенденцию в достаточной мере покрывать потенциальные убытки и риски при выдаче кредитов.

По мнению Expert-Grup, рейтинг эффективности банков не является основанием для принятия решений относительно размещения своих сбережений или привлечения финансирования. Таким образом, скорее он представляет собой источник информации о результатах каждого конкретного банка в сравнении со средним уровнем банковского сектора в целом.