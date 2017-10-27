В Молдове сократилось производство мяса и молока, но в целом зарегистрирован рост валового производства сельхозпродукции за счет увеличения продукции растениеводства.

Как сообщило Национальное бюро статистики, в январе-сентябре 2017 г. валовое производство сельхозпродукции составило 22 млрд. 509 млн. леев, зарегистрировав роста на 3,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, передает NOI.md.

Общее увеличение объема продукции сельского хозяйства в этот период было обусловлено ростом продукции растениеводства на 6,3%, в то время как продукция животноводства снизилась на 1,5%.

Как отмечают в НБС, по предварительным данным, валовой урожай зерновых и зернобобовых (без кукурузы) в 2017 г. составил 1 млн. 560 тыс. тонн, или на 2,5% меньше, чем в 2016 г. При этом урожай пшеницы (в весе после доработки) в 2017 г. составил около 1 млрд. 236 тыс. т., или на 4,4% меньше, чем годом ранее, ячменя – около 246 тыс. т., или на 3,9% меньше, зернобобовых культур – около 70 тыс. т., или в 1,8 раза больше.

По данным НБС, средняя урожайность зерновых и зернобобовых в Молдове в 2017 г. в целом составила 37,3 ц/га (+5,4% в сравнении с 2016 г.). При этом средняя урожайность пшеницы была равна 38,9 ц/га (+8,4%), ячменя – 34 ц/га (+0,9%), кукурузы – 35,2 ц/га (+1,7%). Средняя урожайность подсолнечника составила 22,2 ц/га (+12,1%), сахарной свеклы – 319,9 ц/га (+0,5%), рапса – 25,6 ц/га (+0,8%), сои – 14,4 ц/га (+5,1%), картофеля – 163,9 ц/га (+30,2%), овощей – 103,5 ц/га (+4%), семечковых фруктов – 99,8 ц/га (-0,9%), косточковых фруктов – 55,1 ц/га (-8,8%), винограда – 75,3 ц/га (+18,2%).

По данным НБС, в январе-сентябре 2017 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выращивание скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств сократилось на 2,4% – до 145,5 тыс. т. за счет снижения этого показателя на сельхозпредприятиях на 0,7% – до 51,1 тыс. т., а в домашних хозяйствах – на 3,3% – до 91,4 тыс. т.

Производство коровьего молока за 9 мес. 2017 г. уменьшилось на 3,4% – до 370,5 тыс. т. При этом его производство на сельхозпредприятиях увеличилось на 0,3% – до 19,1 тыс. т., а в домашних хозяйствах сократилось на 3,6% – до 351,4 тыс. т.

В январе-сентябре 2017 г. производство яиц в Молдове выросло на 5% – до 478,8 млн. шт. При этом в домашних хозяйствах производство яиц увеличилось на 3,6% – до 244,1 млн. шт., а в сельхозпредприятиях оно повысилось на 6,6% – до 234,7 млн. шт.