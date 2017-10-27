Воронин: ПКРМ ощущает генетическое родство с идеями Великого Октября

"Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) ощущает свое генетическое родство с идеями Великого Октября", – заявил в пятницу председатель ПКРМ Владимир Воронин, выступая на открытии международной научно-практической конференции "100-летие Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года: уроки и будущее левого движения".

По мнению лидера коммунистов, "день революции – эта особая дата в истории всего человечества".

"Заветы и ценности Октябрьской революции – достояние всего населения планеты. Впервые в реальность воплотилась мечта многих поколений трудящихся, когда в жизнь была воплощена идея свержения капитализма и строительство бесклассового общества. После Октября впервые в мире было создано государство, где правил народ. В Великом Октябре воплотилась, казалось, несбыточная никогда надежда на справедливое мироустройство", – сказал политик.

В его понимании, "ценность нового устройства крайне велика, вне зависимости от того, как эта мечта была реализована в конечно итоге".

"Советская власть в своей истории пережила разные этапы. В определенный момент смогла победить германский нацизм. Почему этого произошло? Вероятно, исходя из того, что только коммунизм со своей идеологией интернационализма и равенства всех мог противостоять античеловеческой идеологии фашизма. Он был его антиподом в полной мере и потому победил", – полагает Воронин.



По его мнению, ценность Октября еще и в том, что "он прекратил величайшую бойню – Первую мировую войну, в которой погибли миллионы жителей Европы".

"Другой позитивный момент – отступление капитализма о той разнузданной его форме, в которой он иногда себя проявляет. После Октября трудящимся пошли на уступки. В большинстве стран мира ввели всеобщее избирательное право, капиталисты пошли на существенные экономические уступки рабочим", – считает лидер ПКРМ.

Участники форума начали его работу с исполнения "Интернационала". В работе конференции принимают участие председатель Румынской социалистической партии Константин Ротару, вице-председатель Партии левых Испании Майто Молло, вице-председатель Партии левых Болгарии Маргарита Милева, группа депутатов-коммунистов Госдумы России, возглавляемая Казбеком Тайсаевым.