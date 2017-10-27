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Тайно сбежавшего из Молдовы Евгения Шевчука его жена «рассекретила» в Москве (ВИДЕО)
27.10.2017

В столице России состоялась пресс-конференция Евгения Шевчука. Сегодня, 27 октября, стало известно место пребывания бывшего лидера Приднестровья, которы тайно покинул территорию Молдову. Как выяснилось, Евгений Шевчук находится в России.

Его жена Нина Штански опубликовала на своей странице в Facebook фотографии супруга во время пресс-конференции в Москве. Общение беглого политика с представителями средств массовой информации состоялось на площадке международного информационного агентства «Россия сегодня».

- Вот как выглядит заинтересованная журналистская аудитория, и вот как она не отпускает гостя даже за эфиром. И вот журналистка "Эль Паис" Пилар Бонет (которая, к слову, не раз брала интервью и у Смирнова, и у Маракуцы, и у Шевчука) задает Шевчуку вопросы и общается после эфира, - написала Нина Штански. 

На снимках видна и сама супруга Шевчука, которая с улыбкой стояла возле него и помогала отвечать на вопросы журналистов.

Против Шевчука, который руководил Приднестровским регионом с 2011 по 2016 годы, было открыто шесть уголовных дел. В Приднестровье ему грозит наказание сроком до 12 лет лишения свободы.

На сегодняшнем заседании парламента фракция ЛДПМ потребовала заслушать директора СИБ Михая Балана и вице-премьера по реинтеграции Георге Балана в связи с информацией о нахождении Евгения Шевчука, однако парламентское большинство инициативу либерал-демократов не поддержало.


 
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